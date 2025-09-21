強颱樺加沙逼近 花蓮縣宣布馬太鞍溪堰塞湖保全戶、3國中小停班停課

樺加沙颱風登陸台灣機率低，不過中央氣象署預估外圍環流將帶來豪雨，可能導致花蓮萬榮鄉馬太鞍溪堰塞湖達溢流，目前林保署已發布馬太鞍溪堰塞湖黃色警戒，縣府深夜宣布，馬太鞍溪堰塞湖約1800保全戶停班停課，保全範圍光復國中、光復國小、太巴塱國小也停班停課。

花蓮縣府指出，這次要撤離的村里，包括光復鄉大平、大全、大同、大安、大馬、大華、大進、北富、西富、東富村，以及萬榮鄉明利村、鳳林鎮長橋里，共3鄉鎮、12村里。依內政部模擬，部分村里因有高低落差非全數撤離，請鄉親先做好撤離準備，並依據所在地公所實際通知撤離。

縣府表示，因花蓮縣尚未列入颱風警戒區，其餘縣內鄉鎮市正常上班上課。 樺加沙颱風登陸台灣機率低，不過中央氣象署預估外圍環流將帶來豪雨，可能導致花蓮萬榮鄉馬太鞍溪堰塞湖達溢流。圖／翻攝中央氣象署網站

