快訊

于朦朧墜樓事件 陸公安發「警情通報」：對相關網路謠言依法立案查處

影／台南中西區住宅2樓全面燃燒 5人受困陽台被救出、發現1焦屍

台南中西區5層樓住宅2樓全面燃燒！傳6人受困 消防急救援

雲林縣未列入颱風警戒區 明天正常上班課

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
樺加沙颱風來勢洶洶，但到今晚氣象署預報資料，雲林尚未列入警戒區，因此，明天仍正常上班課。圖／擷自中央氣象署
樺加沙颱風來勢洶洶，但到今晚氣象署預報資料，雲林尚未列入警戒區，因此，明天仍正常上班課。圖／擷自中央氣象署

樺加沙颱風來勢洶洶，但到今晚氣象署預報資料，雲林尚未列入警戒區，因此，明天仍正常上班課。不過對於沿海地區幾處低窪地區，仍加強戒備，各水門的抽水車也都就定位，以防萬一。

颱風 樺加沙颱風

延伸閱讀

颱風影響花蓮馬太鞍溪堰塞湖 1800門牌數9/22撤離

樺加沙颱風逼近 南山人壽、南山產物啟動保戶服務措施

樺加沙颱風來襲 金管會促保險業加強保戶服務

樺加沙颱風來襲 南山人壽、南山產物啟動保戶服務關懷

相關新聞

強颱樺加沙陸警範圍擴大！暴風圈估明中午觸陸 北部等3地明慎防豪雨

颱風樺加沙持續增強，樺加沙颱風今晚8時位於鵝鑾鼻的東南東方約590公里之處，陸警範圍從恆春半島，擴大納入台東、屏東，中央...

整理包／屏東台東8地區放颱風假 樺加沙強颱22日停班課一覽

樺加沙颱風上午11時升級強颱，氣象署已於今（21）日下午5時30分發布海上陸上颱風警報，且估增強後暴風半徑會先觸碰恆春，接著是台東...

樺加沙將達巔峰！華信、立榮明往返花東航班全取消 45離島航次停駛

強颱樺加沙持續逼近，暴風圈預計明天中午前後觸陸，影響部分海空運航班異動。明天華信航空花蓮及台東航線往返班次全數取消；立榮...

樺加沙豪雨威脅堰塞湖溢流 花蓮3鄉鎮1800戶明啟動大撤離

樺加沙颱風雖未直撲東台灣，但外圍環流挾帶的強降雨，恐讓花蓮萬榮鄉馬太鞍溪堰塞湖水位逼近溢流臨界點，鳳林鎮、光復鄉、萬榮鄉...

樺加沙強颱恆春半島首當其衝 台電屏東區處加派人力進駐

樺加沙強颱來襲，恆春半島首當其衝，台電屏東區處長仇忠銘說，加派人力進駐恆春、小琉球等地區，已備妥搶修人員142名，昇空車...

雲林縣未列入颱風警戒區 明天正常上班課

樺加沙颱風來勢洶洶，但到今晚氣象署預報資料，雲林尚未列入警戒區，因此，明天仍正常上班課。不過對於沿海地區幾處低窪地區，仍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。