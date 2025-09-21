樺加沙將達巔峰！華信、立榮明往返花東航班全取消 45離島航次停駛

強颱樺加沙持續逼近，暴風圈預計明天中午前後觸陸，影響部分海空運航班異動。明天華信航空花蓮及台東航線往返班次全數取消；立榮航空松山往返花蓮及台東航班也全數取消；離島船運部分共有12航線、45航次停航；雙鐵部分，明天則均正常營運。

華信航空：

受樺加沙颱風影響，華信航空國內線航班9月22日花蓮及台東航線往返班次全數取消，將視天候狀況隨時調整航班，提醒搭機旅客及接機民眾多利用華信航空網站、APP查詢最新航班資訊，如透過華信航空官網、APP、7-ELEVEN ibon及全家FamiPort 以信用卡購票者，於機票有效期限到期日起一年內至官網辦理取消航班免扣手續費退票。

立榮航空：

受樺加沙颱風影響，立榮航空9月22日松山往返花蓮及台東航班全數取消，其他國內航線將視天候狀況機動調整航班，提醒旅客於搭機前留意最新航班資訊，最新航班異動資訊可利用立榮航空官網或立榮航空APP查詢。

離島船運：

交通部航港局指出，明（22日）共有12航線，計45航次停航：

1.基隆-馬祖：全部停航(2航次)。

2.南竿福澳-福州琅岐：全部停航(4航次)。

3.北竿白沙-福州黃岐：全部停航(4航次) 。

4.金門-石井：全部停航(4航次)。

5.高雄-馬公：全部停航(2航次)。

6.布袋-馬公：全部停航(4航次)。

7.台南將軍漁港-澎湖東吉漁港：全部停航(1航次)。

8.東港-小琉球：部分停航(開航43航次、停航7航次)。

9.鹽埔-小琉球：部分停航(開航5航次、停航1航次)。

10.富岡-綠島：全部停航(8航次)。

11.富岡-蘭嶼：全部停航(4航次)。

12.後壁湖-蘭嶼：全部停航(4航次)。

台灣高鐵：

因應樺加沙颱風來襲，高鐵公司已成立防颱應變中心，密切監控颱風動態，並依據最新氣象資訊綜合研判，明（22）日高鐵全線正常營運，各車次列車依時刻表發車。後續如因颱風影響需進行營運調整，高鐵公司將盡速提前公告。

另，颱風期間為確保運行安全，部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，敬請旅客預留較充裕之轉乘接駁彈性時間，以利後續行程順暢。

高鐵呼籲，鄰近高鐵沿線的民眾務必加強固定：大型T字招牌、農（漁）用尼龍網具、帆布、棚架、氣球、廣告物等物件，由於該等物品若遭強風吹落，可能飄入高鐵路線範圍內，恐纏繞架空電車線、損毀高鐵資產設備，也將嚴重影響行車安全，而有觸法之虞，請民眾切勿掉以輕心。

颱風期間相關退費及退票規定，說明如下：

1. 自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間車票之旅客，若列車正常運行或列車運轉變更、車次取消而未搭乘，可自乘車日（含）起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。

2. 為確保運行安全，若部分路段之風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，如因此延誤預定到站時間，屬天然災害因素，不適用延遲退費規定。

高鐵最新營運服務相關資訊，敬請瀏覽台灣高鐵企業網站（http://www.thsrc.com.tw/）、台灣高鐵APP；或洽詢高鐵客服專線，電話4066-3000（苗栗、台東、金門、馬祖及行動電話請加02），以上皆為付費電話，依一般市話及行動電話費率標準計費。

台鐵公司：

配合樺加沙颱風陸上警報發布，台鐵公司已於9月21日18時30分成立一級應變小組及東區應變分組，並於晚間8時召開防颱整備會議，確認全線防颱整備工作。明（22）日列車行駛概況如下：

一、 12時以前全線列車正常行駛，藍皮解憂號5898次正常行駛。

二、12時後的列車行駛資訊，將視颱風最新動態於明日上午8時發布新聞稿。

三、因應颱風變化，乘客出門前，詢問列車最新運行資訊請洽：

(一)台鐵公司官方網站。

(二)台鐵公司24小時旅客服務電話：（02）2191-0096、0800-765-888（免付費電話，行動電話無法撥打）。

(三)各就近車站（台鐵公司官方網站有各車站聯絡資訊）。

