颱風樺加沙接近台灣 台鐵22日中午前正常行駛

颱風樺加沙接近台灣，台鐵今天表示，明天中午12時前全線列車正常行駛，明天中午12時後的列車行駛資訊，將在明天上午對外公布。

根據氣象署觀測，颱風樺加沙今天晚間8時的中心位置在北緯18.8度，東經125.4度，即在鵝鑾鼻的東南方約590公里之處，以每小時21公里速度，向西進行，近中心最大風速每秒55公尺（約每小時198公里），相當於16級風，瞬間最大陣風每秒68公尺（約每小時245公里），相當於17級風以上。

台鐵晚間發布新聞稿表示，今天已經成立一級應變小組及東區應變分組，並召開防颱整備會議，確認全線防颱整備工作。

台鐵指出，明天中午12時以前全線列車正常行駛，藍皮解憂號5898次正常行駛。明天12時後的列車行駛資訊，將視颱風最新動態於明天上午8時發布新聞稿。

台鐵表示，因應颱風變化，乘客出門前，詢問列車最新運行資訊請洽台鐵官方網站或台鐵24小時旅客服務電話或就近車站。

商品推薦