颱風樺加沙接近台灣 台鐵22日中午前正常行駛
颱風樺加沙接近台灣，台鐵今天表示，明天中午12時前全線列車正常行駛，明天中午12時後的列車行駛資訊，將在明天上午對外公布。
根據氣象署觀測，颱風樺加沙今天晚間8時的中心位置在北緯18.8度，東經125.4度，即在鵝鑾鼻的東南方約590公里之處，以每小時21公里速度，向西進行，近中心最大風速每秒55公尺（約每小時198公里），相當於16級風，瞬間最大陣風每秒68公尺（約每小時245公里），相當於17級風以上。
台鐵晚間發布新聞稿表示，今天已經成立一級應變小組及東區應變分組，並召開防颱整備會議，確認全線防颱整備工作。
台鐵指出，明天中午12時以前全線列車正常行駛，藍皮解憂號5898次正常行駛。明天12時後的列車行駛資訊，將視颱風最新動態於明天上午8時發布新聞稿。
台鐵表示，因應颱風變化，乘客出門前，詢問列車最新運行資訊請洽台鐵官方網站或台鐵24小時旅客服務電話或就近車站。
颱風最新動態
▪️樺加沙增強逼近有颱風假？吳聖宇：3縣市恐列陸上警戒範圍
▪️樺加沙增為強颱...最新路徑曝光！ 氣象署：暴風半徑擴大
▪️颱風假？北市估樺加沙陸警機率 外圍環流風雨最大時間曝
▪️颱風樺加沙今增為強颱！氣象署：「這2天」影響最明顯
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言