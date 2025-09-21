快訊

強颱樺加沙陸警範圍擴大！暴風圈估明中午觸陸 北部等3地明慎防豪雨

加拿大總理卡尼社群發文 宣布承認巴勒斯坦國

明年月收入5萬不用繳稅 賴總統：有史以來稅金繳最少的時候

聽新聞
0:00 / 0:00

樺加沙豪雨威脅堰塞湖溢流 花蓮3鄉鎮1800戶明啟動大撤離

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
颱風樺加沙接近台灣，中央氣象署預估累積降雨量可能造成花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流。圖／林業署花蓮分署提供
颱風樺加沙接近台灣，中央氣象署預估累積降雨量可能造成花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流。圖／林業署花蓮分署提供

樺加沙颱風雖未直撲東台灣，但外圍環流挾帶的強降雨，恐讓花蓮萬榮鄉馬太鞍溪堰塞湖水位逼近溢流臨界點，鳳林鎮、光復鄉、萬榮鄉3鄉鎮預計明天上午啟動12村里、共1800戶居民的疏散撤離計畫。

馬太鞍溪上游因7月薇帕颱風帶來豪雨，導致國有林地大規模崩塌，土石阻塞河道，形成規模龐大的堰塞湖，滿水位時可蓄水高達9100萬立方公尺，相當於一座南化水庫。目前監測顯示湖面約110公頃、蓄水量6652萬立方公尺，距溢流口仍有19.58公尺安全緩衝，暫無立即溢流風險。

不過中央氣象署預測，樺加沙颱風將為花蓮山區帶來豪大雨，明天凌晨起雨量逐步增加，後天凌晨達最大峰值，累積雨量恐突破500毫米。專家警告，若雨勢持續累積，恐導致堰塞湖溢頂，造成下游嚴重災害。

國家災害防救科技中心評估，一旦溢流，將影響光復鄉太平、大全、大同、大安、大馬、大華、大進、北富、西富及東富等10村，以及萬榮鄉明利村、鳳林鎮長橋里，共1800戶居民受威脅。

花蓮縣府與中央單位討論後，預計啟動疏散撤離作業，地方鄉鎮公所已完成物資與收容所整備，並提前告知居民做好準備，柔性勸導有需求的家庭先行撤離。縣府強調，防災不容僥倖，請居民配合疏散，以確保人身安全。

颱風 樺加沙颱風

延伸閱讀

颱風影響花蓮馬太鞍溪堰塞湖 1800門牌數9/22撤離

觸陸時間曝光 樺加沙颱風「持續增強」預估6小時內達到巔峰

颱風樺加沙襲台 中央應變中心示警6縣市防積淹水

樺加沙逼近！東部嚴防豪雨 台9線蘇花、南迴等13路段須注意

相關新聞

強颱樺加沙最新風雨預測出爐 4縣市明天達停班課標準

強颱樺加沙中心目前位於鵝鑾鼻的東南東方約630公里之處，根據氣象署今晚間公布最新風雨預測，明天有4縣市風力或雨量預估達停...

不斷更新／嘉義、台南等14縣市宣布了 樺加沙強颱22日停班課一覽

樺加沙颱風上午11時升級強颱，氣象署已於今（21）日下午5時30分發布海上陸上颱風警報，且估增強後暴風半徑會先觸碰恆春，接著是台東...

觸陸時間曝光 樺加沙颱風「持續增強」預估6小時內達到巔峰

颱風樺加沙持續增強，中央氣象署表示，此颱風行徑無特殊變化，因此今下午5時30分發布陸警，預估颱風強度再增強，而首波警戒範...

樺加沙持續增強…國內線今取消18架 45航次離島船班停航

颱風樺加沙持續增強，中央氣象署今下午5時30分發布陸警，預估未來6小時颱風強度將達巔峰，交通部指出，受到樺加沙影響，海空...

樺加沙將達巔峰！華信、立榮明往返花東航班全取消 45離島航次停駛

強颱樺加沙持續逼近，暴風圈預計明天中午前後觸陸，影響部分海空運航班異動。明天華信航空花蓮及台東航線往返班次全數取消；立榮...

強颱樺加沙陸警範圍擴大！暴風圈估明中午觸陸 北部等3地明慎防豪雨

颱風樺加沙持續增強，樺加沙颱風今晚8時位於鵝鑾鼻的東南東方約590公里之處，陸警範圍從恆春半島，擴大納入台東、屏東，中央...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。