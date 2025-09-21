樺加沙豪雨威脅堰塞湖溢流 花蓮3鄉鎮1800戶明啟動大撤離

樺加沙颱風雖未直撲東台灣，但外圍環流挾帶的強降雨，恐讓花蓮萬榮鄉馬太鞍溪堰塞湖水位逼近溢流臨界點，鳳林鎮、光復鄉、萬榮鄉3鄉鎮預計明天上午啟動12村里、共1800戶居民的疏散撤離計畫。

馬太鞍溪上游因7月薇帕颱風帶來豪雨，導致國有林地大規模崩塌，土石阻塞河道，形成規模龐大的堰塞湖，滿水位時可蓄水高達9100萬立方公尺，相當於一座南化水庫。目前監測顯示湖面約110公頃、蓄水量6652萬立方公尺，距溢流口仍有19.58公尺安全緩衝，暫無立即溢流風險。

不過中央氣象署預測，樺加沙颱風將為花蓮山區帶來豪大雨，明天凌晨起雨量逐步增加，後天凌晨達最大峰值，累積雨量恐突破500毫米。專家警告，若雨勢持續累積，恐導致堰塞湖溢頂，造成下游嚴重災害。

國家災害防救科技中心評估，一旦溢流，將影響光復鄉太平、大全、大同、大安、大馬、大華、大進、北富、西富及東富等10村，以及萬榮鄉明利村、鳳林鎮長橋里，共1800戶居民受威脅。

花蓮縣府與中央單位討論後，預計啟動疏散撤離作業，地方鄉鎮公所已完成物資與收容所整備，並提前告知居民做好準備，柔性勸導有需求的家庭先行撤離。縣府強調，防災不容僥倖，請居民配合疏散，以確保人身安全。

商品推薦