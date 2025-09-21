強颱樺加沙陸警範圍擴大！暴風圈估明中午觸陸 北部等3地明慎防豪雨

颱風樺加沙持續增強，樺加沙颱風今晚8時位於鵝鑾鼻的東南東方約590公里之處，陸警範圍從恆春半島，擴大納入台東、屏東，中央氣象署表示，樺加沙過去3小時強度略為增強，強度將達巔峰，預估明天中午前後暴風圈將觸碰到恆春半島，明天東半部、北部、恆春半島慎防豪雨，明晚蘭嶼綠島、恆春半島恐出現12、13級強陣風，明晚起至周三雨勢最驚人，花東山區3天累積雨量恐達800毫米。

根據氣象署資訊，樺加沙颱風今晚8時位於鵝鑾鼻的東南東方約590公里之處，中心氣壓910百帕，近中心最大風速每秒55公尺，瞬間最大陣風每秒65公尺七級風平均暴風半徑從300公里擴大至320公里，十級風平均暴風半徑120公里變大至150公里。

陸上警戒區包含台東、恆春半島、屏東應嚴加戒備；海上警戒區為台灣海峽南部、台灣東南部海域、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻鞥嚴加戒備。

中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，樺加沙持續增強，過去3小時強度略為增強，颱風目前以每小時21公里速度，向西進行，對台東、屏東、恆春半島構成威脅，此颱風仍有增強的趨勢，預計明（22日）晚間8時的中心位置，將移動到鵝鑾鼻正南方約260公里。

林伯東指出，今晚起受到颱風外圍環流影響，台灣附近各海面風浪增大，沿海風力可達8級，宜花、基隆、台北、桃園有局部大雨或豪雨。

明天白天風雨漸增，東半部、北部、恆春半島有大雨或局部豪雨發生，沿海將出現8至9級以上強陣風，海邊有長浪發生，苗栗至嘉義受到颱風外圍環流沉降影響，將出現36度以上高溫。

明晚至周三清晨風雨最顯著，東半部、高屏山區有豪雨以上等級降雨，各山區也有大雨或豪雨，沿海出現8至10級強風、巨浪；周三白天起颱風逐漸遠離，各地降雨才逐漸趨緩。

明晚起台灣個海面將出現3米以上長浪，其中蘭嶼、綠島可能出現5至6米，甚至7米長浪；明晚起嘉義以北、基隆北海岸、宜花東、離島地區風力也逐漸增強，尤其蘭嶼、綠島、恆春半島可能出現12至13級強陣風。

雨量部分，今晚受外圍環流影響，基隆北海岸、宜花雨勢漸大，有大雨或豪雨；明天白天整個北部、東半部、恆春半島、高屏山區雨勢逐漸增強，尤其花東會有局部大雨或豪雨；明晚至周三清晨雨勢最明顯，降雨熱區主要集中在東半部，花東、高屏山區可能出現豪雨以上等級降雨。

明晚至周三總雨量預估，東半部的宜蘭平地可能出現300至500毫米累積雨量、山區累積雨量可能達400至600毫米，花東平地預估400至600毫米、山區500至800毫米、蘭嶼綠島平地200至350毫米；南部的高屏山區3天累積雨量可能達400至600毫米。 中央氣象署表示，樺加沙過去3小時強度略為增強，強度將達巔峰，預估明天中午前後暴風圈將觸碰到恆春半島，明天東半部、北部、恆春半島慎防豪雨。圖／中央氣象署提供

