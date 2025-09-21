樺加沙颱風來襲 台南市尚未列入警戒區明正常上班課
樺加沙颱風逼近，台南市政府今晚8點災害應變中心三級開設，市府各局處派員進駐待命戒備，持續監控氣象情資並與相關單位橫向聯繫，各區公所同步成立開設。台南市政府也表示，依據中央氣象署預報，因台南市尚未列入警戒範圍，明天正常上班上課。
