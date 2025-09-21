樺加沙強颱恆春半島首當其衝 台電屏東區處加派人力進駐

樺加沙強颱來襲，恆春半島首當其衝，台電屏東區處長仇忠銘說，加派人力進駐恆春、小琉球等地區，已備妥搶修人員142名，昇空車41台、吊臂車27台及大小型工程車53台等設備機具，全力戒備嚴正以待。

台電屏東區營業處強調，台電的配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否有異常，針對颱風造成的停電事故，台電積極搶修盡快復電，復電程序採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則進行，先以醫療機構、政府重要單位與公用事業的公用設施，然後一般用戶的順序，安排人員搶修，搶修進度仍受受停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，請遇到停電狀況的民眾多體諒。

台電屏東區營業處提醒，再生能源設置者加強巡查及加固發電設備，沿海養殖漁業檢查備用水閘門、發電機等功能，避免災損，亦提醒商家的廣告招牌加裝漏電斷路器，以免遇雨潮濕漏電，危及民眾安全。

過去颱風期間常發生樹枝或招牌遭強風吹落破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修，請民眾加強防範地下室淹水、加強固定招牌看板、取下懸掛物、修剪樹枝。如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。

台電指出，若發生停電事故，請民眾多使用網路通報及查詢停復電資訊，不便使用網路者，台電提供1911客服專線或屏東區處停電通報電話08-7322111。

若附近住戶大多有電，只有零星幾戶停電，民眾可透過台電公司網站（http://www.taipower.com.tw）在颱風期間設置「颱風停復電搶修通報查詢」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊，快速又方便，請民眾多加利用。 台電屏東區處表示，已加派人力進駐恆春、小琉球等地區，已備妥搶修人員142名，昇空車41台、吊臂車27台及大小型工程車53台等設備機具全力戒備嚴正以待。圖／台電屏東區處提供

