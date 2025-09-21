樺加沙颱風逼近 嘉市尚未在警戒區明正常上班課

樺加沙颱風上午11時升級強颱，氣象署於今日下午5時30分發布海上陸上颱風警報，且持續增強後暴風半徑會先觸碰恆春，接著是台東、屏東及高雄。嘉義市政府表示，因尚未列入警戒範圍，嘉義市明天正常上班上課。

