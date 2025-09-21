強颱樺加沙來襲 南投未列警戒區明天正常上班課

強烈颱風樺加沙來勢洶洶，中央氣象署今下午5時30分已發布陸上警報，南投縣政府表示，南投縣未列入警戒區，未達停班停課標準，明天（22日）日照常上班、照常上課。

縣府也表示，南投縣目前雖未納入警戒區，相關單位仍嚴陣以待，持續關注颱風動態，同時呼籲民眾提早做好防颱準備；根據氣象署預估明天山區恐有強陣風發生，應慎防強風帶來災害危險，未來幾天非必要應避免前往山區、溪谷。

