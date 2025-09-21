未列警戒範圍內 高雄明天正常上班上課

強颱樺加沙逐漸接近南台灣，高雄是否有望放颱風假？高雄市府回應，中央氣象署今天下午5時發布陸警範圍，高雄沒有在內，不會討論停班課資訊，也不會預先宣布停班課，將會持續觀察颱風動態，明天則是維持正常上班上課。

根據氣象署資料顯示，截至下午6時，樺加沙颱風中心位置在北緯18.6度，東經125.7度，即在鵝鑾鼻的東南方約630公里之處，以每小時20公里速度，向西北西轉西進行。

目前陸上颱風警戒範圍為恆春半島，海上警戒範圍則為台灣東南部海面含蘭嶼、綠島、巴士海峽、台灣海峽南部及東沙島海面。氣象署研判，颱風行進路徑對恆春半島將構成威脅，未來強度有稍增強的趨勢，影響台灣最明顯的時間將落在明天晚上到24日清晨。

