颱風樺加沙來襲 國內線22日往返花東航班全取消

中央社／ 台北21日電
颱風樺加沙來襲，立榮航空及華信航空紛紛宣布明天往返花蓮及台東的航班全天取消。聯合報系資料照
颱風樺加沙來襲，立榮航空及華信航空紛紛宣布明天往返花蓮及台東的航班全天取消。聯合報系資料照

颱風樺加沙來襲，立榮航空及華信航空紛紛宣布明天往返花蓮及台東的航班全天取消；德安航空台東往返蘭嶼及綠島航班同樣全天取消。

根據中央氣象署觀測，颱風樺加沙今天晚間7時中心位置在北緯18.7度，東經125.6度，即在鵝鑾鼻東南東方約610公里處，以每小時20公里速度，朝西北西轉西行進。

樺加沙來襲影響明天國內線航班，立榮航空表示，受樺加沙影響，立榮航空明天松山往返花蓮及台東航班全數取消，其他國內航線將視天候狀況機動調整航班，提醒旅客於搭機前留意最新航班資訊。

華信航空指出，明天花蓮及台東航線往返班次全數取消，將視天候狀況隨時調整航班，溫馨提醒搭機旅客及接機民眾多利用華信航空網站、APP查詢最新航班資訊。

德安航空說，明天往返台東-蘭嶼、台東-綠島航班全天取消；高雄-七美、七美-澎湖、高雄-望安航班依天氣狀況逐班作業或取消。

颱風 樺加沙颱風

