颱風影響花蓮馬太鞍溪堰塞湖 1800門牌數9/22撤離

颱風樺加沙陸上警報發布，中央災害應變中心指揮官劉世芳今晚表示，重新評估花蓮馬太鞍溪堰塞湖受影響範圍，包括3鄉鎮、12村里、1800個門牌數，預計明天上午啟動撤離作業。

颱風樺加沙中央災害應變中心晚間舉行第3次工作會報暨情資研判會議，由指揮官、內政部長劉世芳主持。

國家災害防救科技中心表示，下午進行「花蓮馬太鞍溪堰塞湖因應處置專案會議」，決議預估受影響範圍，包括花蓮縣光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉等3個鄉鎮，共計12個村里、1800個門牌數，將持續進行水位和雨量監測，仍預計於23日下午可能達到淹溢警戒範圍。

會中和花蓮縣政府進行視訊連線，並就馬太鞍溪堰塞湖和相關防災工作進行意見交換。

花蓮縣政府秘書長饒忠和鳳林鎮長林建平都表示，由於堰塞湖警戒範圍擴大，擔憂大規模撤離和收容能量可能不足，由於明天上午就要進行撤離作業，希望能儘速協助、確認；劉世芳說，相關套疊資料有所出入，實際撤離人數將再做詳細確認。

農林漁牧組接續表示，經下午堰塞湖應變專案會議決議，已更新警戒範圍，並請花蓮縣政府依據更新範圍於明天上午啟動疏散撤離作業；前進指揮所已於今天下午1時成立，進行光復林道管制，前進觀測站則將於明天下午進駐光復苗圃。

疏散撤離組也說，馬太鞍溪堰塞湖套疊相關圖資後，林保署已提供花蓮縣政府及公所於今晚儘速盤點警戒區域實際人數，並規劃可行避難方式，和整備所需軍警消支援人力。

國防部說明，由於花蓮縣政府已先行提出預防性撤離協助需求兵力12人、中型戰術輪車3輛，已於傍晚抵達光復鄉。

另外，高雄市政府也針對甲仙、那瑪夏、六龜、茂林及桃源等5區，提出需求兵力42人、9車，預計明天到區公所報到。

劉世芳裁示，針對易淹水地區，應提早部署相關作業，並呼籲民眾勿至海邊觀浪；另針對堰塞湖問題，應持續監控並落實防災準備，以及疏散撤離作業。

