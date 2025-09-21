快訊

強颱樺加沙陸警範圍擴大！暴風圈估明中午觸陸 北部等3地明慎防豪雨

加拿大總理卡尼社群發文 宣布承認巴勒斯坦國

明年月收入5萬不用繳稅 賴總統：有史以來稅金繳最少的時候

颱風影響花蓮馬太鞍溪堰塞湖 1800門牌數9/22撤離

中央社／ 台北21日電
樺加沙颱風恐讓花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，中央、地方密切監測。圖／林業署花蓮分署提供
樺加沙颱風恐讓花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，中央、地方密切監測。圖／林業署花蓮分署提供

颱風樺加沙陸上警報發布，中央災害應變中心指揮官劉世芳今晚表示，重新評估花蓮馬太鞍溪堰塞湖受影響範圍，包括3鄉鎮、12村里、1800個門牌數，預計明天上午啟動撤離作業。

颱風樺加沙中央災害應變中心晚間舉行第3次工作會報暨情資研判會議，由指揮官、內政部長劉世芳主持。

國家災害防救科技中心表示，下午進行「花蓮馬太鞍溪堰塞湖因應處置專案會議」，決議預估受影響範圍，包括花蓮縣光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉等3個鄉鎮，共計12個村里、1800個門牌數，將持續進行水位和雨量監測，仍預計於23日下午可能達到淹溢警戒範圍。

會中和花蓮縣政府進行視訊連線，並就馬太鞍溪堰塞湖和相關防災工作進行意見交換。

花蓮縣政府秘書長饒忠和鳳林鎮長林建平都表示，由於堰塞湖警戒範圍擴大，擔憂大規模撤離和收容能量可能不足，由於明天上午就要進行撤離作業，希望能儘速協助、確認；劉世芳說，相關套疊資料有所出入，實際撤離人數將再做詳細確認。

農林漁牧組接續表示，經下午堰塞湖應變專案會議決議，已更新警戒範圍，並請花蓮縣政府依據更新範圍於明天上午啟動疏散撤離作業；前進指揮所已於今天下午1時成立，進行光復林道管制，前進觀測站則將於明天下午進駐光復苗圃。

疏散撤離組也說，馬太鞍溪堰塞湖套疊相關圖資後，林保署已提供花蓮縣政府及公所於今晚儘速盤點警戒區域實際人數，並規劃可行避難方式，和整備所需軍警消支援人力。

國防部說明，由於花蓮縣政府已先行提出預防性撤離協助需求兵力12人、中型戰術輪車3輛，已於傍晚抵達光復鄉。

另外，高雄市政府也針對甲仙、那瑪夏、六龜、茂林及桃源等5區，提出需求兵力42人、9車，預計明天到區公所報到。

劉世芳裁示，針對易淹水地區，應提早部署相關作業，並呼籲民眾勿至海邊觀浪；另針對堰塞湖問題，應持續監控並落實防災準備，以及疏散撤離作業。

颱風 樺加沙颱風

延伸閱讀

內政部推青年婚育租屋協助專案 劉世芳：鼓勵年輕人敢婚願生

沈伯洋稱遭裝針孔報警成死局 劉世芳：希望警方說明清楚偵辦進度

甩鍋？劉世芳稱民眾黨走讀駁路權尊重北市 蔣萬安回應了

喊一邊一國挨告 劉世芳：中華民國與中華人民共和國互不隸屬

相關新聞

強颱樺加沙最新風雨預測出爐 4縣市明天達停班課標準

強颱樺加沙中心目前位於鵝鑾鼻的東南東方約630公里之處，根據氣象署今晚間公布最新風雨預測，明天有4縣市風力或雨量預估達停...

不斷更新／嘉義、台南等14縣市宣布了 樺加沙強颱22日停班課一覽

樺加沙颱風上午11時升級強颱，氣象署已於今（21）日下午5時30分發布海上陸上颱風警報，且估增強後暴風半徑會先觸碰恆春，接著是台東...

觸陸時間曝光 樺加沙颱風「持續增強」預估6小時內達到巔峰

颱風樺加沙持續增強，中央氣象署表示，此颱風行徑無特殊變化，因此今下午5時30分發布陸警，預估颱風強度再增強，而首波警戒範...

樺加沙持續增強…國內線今取消18架 45航次離島船班停航

颱風樺加沙持續增強，中央氣象署今下午5時30分發布陸警，預估未來6小時颱風強度將達巔峰，交通部指出，受到樺加沙影響，海空...

樺加沙將達巔峰！華信、立榮明往返花東航班全取消 45離島航次停駛

強颱樺加沙持續逼近，暴風圈預計明天中午前後觸陸，影響部分海空運航班異動。明天華信航空花蓮及台東航線往返班次全數取消；立榮...

強颱樺加沙陸警範圍擴大！暴風圈估明中午觸陸 北部等3地明慎防豪雨

颱風樺加沙持續增強，樺加沙颱風今晚8時位於鵝鑾鼻的東南東方約590公里之處，陸警範圍從恆春半島，擴大納入台東、屏東，中央...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。