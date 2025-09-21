颱風樺加沙接近 台灣高鐵22日全線正常營運

颱風樺加沙接近台灣，台灣高鐵今天表示，依據最新氣象資訊綜合研判，明天高鐵全線正常營運，各車次列車依時刻表發車，後續如因颱風影響需調整營運，將盡速提前公告。

根據中央氣象署觀測，颱風樺加沙今天晚間7時的中心位置在北緯18.7度，東經125.6度，即在鵝鑾鼻的東南東方約610公里之處，以每小時20公里速度，向西北西轉西進行。

台灣高鐵今晚發布新聞稿表示，已成立防颱應變中心，密切監控颱風動態，並依據最新氣象資訊綜合研判，明天高鐵全線正常營運，各車次列車依時刻表發車。

台灣高鐵指出，後續如因颱風影響需調整營運，將盡速提前公告。另外，颱風期間為確保運行安全，部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，請旅客預留較充裕轉乘接駁彈性時間，以利後續行程順暢。

台灣高鐵表示，各車站、基地、維修單位及全線保全持續進行防颱作業巡檢並回報防颱應變中心，以確保營運及旅客安全。高鐵防颱應變中心並將依照颱風對全線影響狀況，隨時與交通部、鐵道局保持密切聯繫，做好防颱應變。

台灣高鐵呼籲，鄰近高鐵沿線民眾務必加強固定大型T字招牌、農（漁）用尼龍網具、帆布、棚架、氣球、廣告物等物件，由於該等物品若遭強風吹落，可能飄入高鐵路線範圍內，恐纏繞架空電車線、損毀高鐵資產設備，亦將嚴重影響行車安全，而有觸法之虞，請民眾切勿掉以輕心。

台灣高鐵於颱風期間相關退費及退票規定，自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間車票旅客，若列車正常運行或列車運轉變更、車次取消而未搭乘，可自乘車日（含）起1年內，持未經使用車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。

台灣高鐵表示，為確保運行安全，若部分路段風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，如因此延誤預定到站時間，屬天然災害因素，不適用延遲退費規定。

