樺加沙強颱來襲 竹縣風雨未達標明正常上班上課

樺加沙颱風上午11時升級強颱，氣象署已於今日下午5時30分發布海上陸上颱風警報，且估持續增強後暴風半徑會先觸碰恆春，接著是台東、屏東及高雄。新竹縣府宣布，因風雨未達標，竹縣明天正常上班上課。

