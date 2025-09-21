尚未列入樺加沙颱風警戒範圍 新竹市宣布明天正常上班課
樺加沙颱風朝台灣逼近，新竹市政府今晚指出，依據中央氣象署預報，第18號「樺加沙」颱風風雨資訊，新竹市明天早上6至12時評估平均風達5-6級、瞬間陣風達8-9級，未達停班停課標準。因尚未列入警戒範圍，新竹市明天正常上班上課。
新竹市政府提醒民眾，為防範風請務必提前做好準備，包括陽台、頂樓的花盆和雜物務必收好；戶外招牌、圍籬、鐵皮等大型物品請加強固定；騎車、開車行經高架橋及空曠處，請放慢車速、提高警覺。如有任何狀況，請隨時通報1999或119。
颱風最新動態
▪️樺加沙增強逼近有颱風假？吳聖宇：3縣市恐列陸上警戒範圍
▪️樺加沙增為強颱...最新路徑曝光！ 氣象署：暴風半徑擴大
▪️颱風假？北市估樺加沙陸警機率 外圍環流風雨最大時間曝
▪️颱風樺加沙今增為強颱！氣象署：「這2天」影響最明顯
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言