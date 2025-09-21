強颱樺加沙來襲 屏東縣府宣布明天恆春鎮、枋山鄉等6鄉鎮停班停課

強颱樺加沙來襲，中央氣象署今下午5時半發布海、陸上颱風警報，屏東縣政府指出，恆春半島地區9月22日平均風力7級以上、最大陣風10級以上，已達停班停課標準，屏東縣政府宣布22日枋山鄉、車城鄉、恆春鎮、獅子鄉、牡丹鄉、滿州鄉等6鄉鎮停班停課，其餘正常上班、正常上課。

屏東縣政府提醒，樺加沙颱風結構完整、暴風圈大且持續增強，務必提高警戒，今晚起，東半部到南部將逐漸受颱風影響，明天恆春半島、屏東山區有較明顯雨勢，明晚至周三清晨，屏東縣嚴防豪雨，周三白天，山區、恆春半島仍可能有局部大雨。

屏東縣災害應變中心今上午10時開設，啟動防颱警戒，縣府提醒大家做好防颱措施，固定門窗、收好易掉落物品，低窪地區及山區請注意積淹水與土石流警戒，農漁民請做好相關因應措施，提高警覺。

商品推薦