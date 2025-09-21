強颱樺加沙逼近…台東縣府劃定限制管制區傍晚生效 民眾勿進入

強烈颱風樺加沙正逐漸往台灣逼近，縣府公告劃定縣內各港口為管制區，並自今天下午5點30分起生效，限制或禁止民眾進入，違者將依法舉發。圖／台東縣政府提供

強烈颱風樺加沙正逐漸往台灣逼近，進入台灣東南方及巴士海峽海域，台東縣長饒慶鈴今天指示相關單位瞭解颱風動態及行徑路線外，因應颱風災害防救需要，也公告劃定縣內各港口為管制區，並自下午5點30分起生效，限制或禁止民眾進入，違者將依法舉發。

根據中央氣象署觀測，強烈颱風樺加沙今天下午5點的中心位置在北緯18.6度，東經125.8度，即在東南東方約630公里處，以每小時20公里速度，向西北西轉西進行，氣象署已發布陸上颱風警報，首波警戒範圍為恆春半島，海上警戒範圍則為台灣東南部海面（含蘭嶼、綠島）、巴士海峽、台灣海峽南部及東沙島海面。

同時縣府也緊急依災害防救法第30條第1項第2款前段規定，公告增加劃定縣境內各港口，為限制或禁止人民進入或命其離去範圍。非持有通行證或應緊急避難需要者，颱風來襲期間，民眾不得進入從事垂釣及捕魚等危險活動，如違反規定將依法進行舉發，處5萬元以上、25萬元以下罰鍰，並自今天下午5點30分起生效。

另強制要求海巡單位執行縣內各港口管制措施，並立即強制縣內各港口（泊區）大陸船員暫置漁船進港避風及船員上岸安置（陸上警報發布），由海巡單位執行各商、漁港（泊區）各式船舶進出港管制措施。

