樺加沙持續增強…國內線今取消18架 45航次離島船班停航
颱風樺加沙持續增強，中央氣象署今下午5時30分發布陸警，預估未來6小時颱風強度將達巔峰，交通部指出，受到樺加沙影響，海空交通均受影響，截至今晚間6時，國內線取消18架次；離島船隻部分，共有2航線3航次停航，預估明天有12航線、45航次停航。
根據氣象署資訊，樺加沙颱風今下午2時位於鵝鑾鼻的東南東方約630公里之處，以每小時21公里速度，向西北西轉西進行，中心氣壓915百帕，近中心最大風速每秒53公尺，瞬間最大陣風每秒65公尺七級風平均暴風半徑從300公里擴大至320公里，十級風平均暴風半徑120公里變大至150公里。
中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，預估明天中午前後將觸碰到恆春半島，之後受到地形影響，可能會稍微減弱，但目前預估「未來6小時內，樺加沙颱風強度將達到巔峰」，近中心最大風將從53公尺增強至58公尺，颱風大小不太會變動。
民航局報告，受樺加沙颱風影響，今日截至今晚間6時，國內線取消18架次，國際暨兩岸航線未受影響。
航港局表示，今天共有2航線、3航次受到影響，包含基隆至馬祖開航2航次、停航1航次、後壁湖至蘭嶼開航2航次、停航2航次。
針對明天離島船班，航港局指出，預估明（22日）共有12航線，計45航次停航，呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，如有需要返台旅客，請善用當日開航航班返台，以免因船班停航而滯留離島。
停航航次為：
1.基隆-馬祖：全部停航(2航次)。
2.南竿福澳-福州琅岐：全部停航(4航次)。
3.北竿白沙-福州黃岐：全部停航(4航次) 。
4.金門-石井：全部停航(4航次)。
5.高雄-馬公：全部停航(2航次)。
6.布袋-馬公：全部停航(4航次)。
7.台南將軍漁港-澎湖東吉漁港：全部停航(1航次)。
8.東港-小琉球：部分停航(開航43航次、停航7航次)。
9.鹽埔-小琉球：部分停航(開航5航次、停航1航次)。
10.富岡-綠島：全部停航(8航次)。
11.富岡-蘭嶼：全部停航(4航次)。
12.後壁湖-蘭嶼：全部停航(4航次)。
