快訊

神速！拆公館圓環改正交路口僅花17天 李四川：時間會證明一切

大讚盧秀燕游泳政策 郝龍斌自嘲曾因這事「兒子不支持我選台北市長」

不斷更新／強颱樺加沙襲來…台東率先宣布「2地區」明放颱風假 停班課一覽

聽新聞
0:00 / 0:00

樺加沙持續增強…國內線今取消18架 45航次離島船班停航

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部指出，截至今晚間6時，國內線取消18架次；離島船隻部分，共有2航線3航次停航，預估明天有12航線、45航次停航。記者胡瑞玲／攝影
交通部指出，截至今晚間6時，國內線取消18架次；離島船隻部分，共有2航線3航次停航，預估明天有12航線、45航次停航。記者胡瑞玲／攝影

颱風樺加沙持續增強，中央氣象署今下午5時30分發布陸警，預估未來6小時颱風強度將達巔峰，交通部指出，受到樺加沙影響，海空交通均受影響，截至今晚間6時，國內線取消18架次；離島船隻部分，共有2航線3航次停航，預估明天有12航線、45航次停航。

根據氣象署資訊，樺加沙颱風今下午2時位於鵝鑾鼻的東南東方約630公里之處，以每小時21公里速度，向西北西轉西進行，中心氣壓915百帕，近中心最大風速每秒53公尺，瞬間最大陣風每秒65公尺七級風平均暴風半徑從300公里擴大至320公里，十級風平均暴風半徑120公里變大至150公里。

中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，預估明天中午前後將觸碰到恆春半島，之後受到地形影響，可能會稍微減弱，但目前預估「未來6小時內，樺加沙颱風強度將達到巔峰」，近中心最大風將從53公尺增強至58公尺，颱風大小不太會變動。

民航局報告，受樺加沙颱風影響，今日截至今晚間6時，國內線取消18架次，國際暨兩岸航線未受影響。

航港局表示，今天共有2航線、3航次受到影響，包含基隆至馬祖開航2航次、停航1航次、後壁湖至蘭嶼開航2航次、停航2航次。

針對明天離島船班，航港局指出，預估明（22日）共有12航線，計45航次停航，呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，如有需要返台旅客，請善用當日開航航班返台，以免因船班停航而滯留離島。

停航航次為：

1.基隆-馬祖：全部停航(2航次)。

2.南竿福澳-福州琅岐：全部停航(4航次)。

3.北竿白沙-福州黃岐：全部停航(4航次) 。

4.金門-石井：全部停航(4航次)。

5.高雄-馬公：全部停航(2航次)。

6.布袋-馬公：全部停航(4航次)。

7.台南將軍漁港-澎湖東吉漁港：全部停航(1航次)。

8.東港-小琉球：部分停航(開航43航次、停航7航次)。

9.鹽埔-小琉球：部分停航(開航5航次、停航1航次)。

10.富岡-綠島：全部停航(8航次)。

11.富岡-蘭嶼：全部停航(4航次)。

12.後壁湖-蘭嶼：全部停航(4航次)。

颱風 樺加沙颱風

延伸閱讀

樺加沙颱風逐漸進逼台灣 東琉線23、24日停駛

林業屏東分署所轄場域22日休園 小琉球23日起停航

颱風樺加沙來勢洶洶...台東防颱戒備 綠島疏運1500名旅客

中颱樺加沙來襲！離島交通受阻 今有3航次停航

相關新聞

強颱樺加沙最新風雨預測出爐 4縣市明天達停班課標準

強颱樺加沙中心目前位於鵝鑾鼻的東南東方約630公里之處，根據氣象署今晚間公布最新風雨預測，明天有4縣市風力或雨量預估達停...

不斷更新／新竹等2縣市宣布了 樺加沙強颱22日停班課一覽

樺加沙颱風上午11時升級強颱，氣象署已於今（21）日下午5時30分發布海上陸上颱風警報，且估增強後暴風半徑會先觸碰恆春，接著是台東...

觸陸時間曝光 樺加沙颱風「持續增強」預估6小時內達到巔峰

颱風樺加沙持續增強，中央氣象署表示，此颱風行徑無特殊變化，因此今下午5時30分發布陸警，預估颱風強度再增強，而首波警戒範...

樺加沙持續增強…國內線今取消18架 45航次離島船班停航

颱風樺加沙持續增強，中央氣象署今下午5時30分發布陸警，預估未來6小時颱風強度將達巔峰，交通部指出，受到樺加沙影響，海空...

強烈颱風樺加沙影響 台東蘭嶼、綠島明天停班課

台東縣政府人事處通報依據中央氣象署預報資料，受強烈颱風樺加沙影響，台東縣蘭嶼鄉、綠島鄉明風力預測已達停班停課標準，停止上...

強颱樺加沙逼近…台東縣府劃定限制管制區傍晚生效 民眾勿進入

強烈颱風樺加沙正逐漸往台灣逼近，進入台灣東南方及巴士海峽海域，台東縣長饒慶鈴今天指示相關單位瞭解颱風動態及行徑路線外，因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。