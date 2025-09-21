颱風樺加沙陸警發布 總統：範圍廣強度大民眾勿輕心

快訊

中央社／ 台北21日電

颱風樺加沙逼近台灣，氣象署今天下午5時30分發布陸上颱風警報。總統賴清德晚間表示，這次颱風範圍廣、強度大，請民眾注意防颱，切勿掉以輕心。

氣象署今天下午5時30分發布陸上颱風警報，首波陸上颱風警報警戒範圍為恆春半島，海上警戒範圍則為台灣東南部海面（含蘭嶼、綠島）、巴士海峽、台灣海峽南部及東沙島海面。

賴總統晚間透過臉書發文表示，這次的颱風範圍廣、強度大，首當其衝的台東、屏東、高雄，以及東部等暴風圈或迎風面縣市，一定要注意防颱措施與安全；由於地形影響，全台都會受到影響，其他縣市的民眾也請不要鬆懈。

總統說，中央災害應變中心已經一級開設，政府也已陸續整備好防颱資源，中央地方也會保持密切聯繫，盡全力降低颱風所帶來的影響；請民眾注意防颱，切勿掉以輕心。

颱風 樺加沙颱風

