強颱樺加沙最新風雨預測出爐 4縣市明天達停班課標準
強颱樺加沙中心目前位於鵝鑾鼻的東南東方約630公里之處，根據氣象署今晚間公布最新風雨預測，明天有4縣市風力或雨量預估達停班課標準，但是否停班課以各縣市政府公布為準。
根據氣象署最新預測，明天凌晨6時至12時，共有6縣市風力預測達到平均風7級或陣風10級以上的停班課標準；雨量預測部分，則沒有任何一縣市達標。
風力預報達停班課標準地區包含屏東、台東（含蘭嶼、綠島）、連江、澎湖。
依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（台南、屏東、花蓮不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，才可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課，不過，是否停班停課，仍由各縣市政府決定。
