觸陸時間曝光 樺加沙颱風「持續增強」預估6小時內達到巔峰

颱風樺加沙持續增強，中央氣象署表示，此颱風行徑無特殊變化，因此今下午5時30分發布陸警，預估颱風強度再增強，而首波警戒範圍為恆春半島，緊接陸續涵蓋屏東縣、台東縣、高雄市，預估明中午前後觸碰到恆春半島，未來6小時內颱風達到巔峰。

根據氣象署資訊，樺加沙颱風今下午2時位於鵝鑾鼻的東南東方約630公里之處，以每小時21公里速度，向西北西轉西進行，中心氣壓915百帕，近中心最大風速每秒53公尺，瞬間最大陣風每秒65公尺七級風平均暴風半徑從300公里擴大至320公里，十級風平均暴風半徑120公里變大至150公里。

中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，颱風中心目前在鵝鑾鼻東南東方海面，過去3小時暴風圈略擴大，向西北西轉西進行，對恆春半島將構成威脅，此颱風未來強度有稍增強的趨勢。

針對暴風圈實際觸陸時間，林伯東指出，預估明天中午前後將觸碰到恆春半島，之後受到地形影響，可能會稍微減弱，但目前預估「未來6小時內，樺加沙颱風強度將達到巔峰」，近中心最大風將從53公尺增強至58公尺，颱風大小不太會變動。

陸上警報範圍為恆春半島；海上警報範圍為台灣東南部海面（蘭嶼、綠島）、巴士海峽、台灣海峽南部及東沙海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

風力部分，針對嘉義以北、台東、恆春半島、離島易出下8級以上強陣風，尤其萌天接近蘭嶼、綠島、恆春半島，會出現陣風12級以上風力。

雨量部分，受到颱風外圍雲系逐漸影響，今天台北、基隆、宜蘭、花蓮有降雨，中南部主要是午後熱對流關係，下午也有降雨。今晚雨量熱區主要在基隆北海岸、宜蘭、花蓮。

明天白天北部、東半部、恆春半島、高屏山區有局部大雨或豪雨；明晚至周三雨勢最顯著，花蓮、台東、宜蘭山區、屏東山區甚至會出現豪雨以上等級降雨。

林伯東指出，雨量集中在東半部、高屏山區，西半部降雨情況不明顯，但明天要注意高溫，苗栗至嘉義約36度，甚至可能出現37度極端高溫，台中過去3天同樣出現36度高溫，因此也需要多留意。

林伯東總結，今晚起受到颱風外圍環流影響，各地風浪增強有機會出現8級陣風，東北部、花蓮、北部出現局部性大雨；明天白天風雨逐漸增強，北部、東半部會有大雨或豪雨，沿海易出現8至9級陣風。

明晚至周三清晨風雨最強，東半部、高屏山區出現大雨或豪雨，沿海地區會出現較大長浪；周三白天起隨著颱風遠離，降雨也會稍微趨緩，但花東、恆春半島仍須注意大雨。

商品推薦