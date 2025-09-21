聽新聞
樺加沙颱風持續增強！氣象署下午5時30分發布陸警 首波警戒範圍曝
颱風樺加沙持續增強，中央氣象署表示，此颱風行徑無特殊變化，因此今下午5時30分發布陸警，預估颱風強度再增強，而首波警戒範圍為恆春半島，緊接陸續涵蓋屏東縣、台東縣、高雄市。
根據氣象署資訊，樺加沙颱風今下午2時位於鵝鑾鼻的東南東方約630公里之處，以每小時21公里速度，向西北西轉西進行，中心氣壓915百帕，近中心最大風速每秒53公尺，瞬間最大陣風每秒65公尺，七級風平均暴風半徑從300公里擴大至320公里，十級風平均暴風半徑120公里變大至150公里。
氣象署表示，颱風中心目前在鵝鑾鼻東南東方海面，過去3小時暴風圈略擴大，向西北西轉西進行，對恆春半島將構成威脅，此颱風未來強度有稍增強的趨勢。
陸上警報範圍為恆春半島；海上警報範圍為台灣東南部海面（蘭嶼、綠島）、巴士海峽、台灣海峽南部及東沙海面航行及作業船隻應嚴加戒備。
