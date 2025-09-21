快訊

陳漢典改口叫Lulu「老婆」！大方公開愛上她的理由

不斷更新／陸警最快17:30發布 樺加沙颱風22日停班課一覽

關鬼門前夕…轉彎貨車衝撞祖孫3人機車 嬤落湖、女兒重傷2人不治

海巡署東部分署提醒颱風期間勿前往觀浪 違者最高罰25萬元

中央社／ 花蓮縣21日電
樺加沙升級強烈颱風，海巡署提醒民眾切勿前往海邊觀浪、垂釣或從事其他水域活動。圖／海巡署提供
樺加沙升級強烈颱風，海巡署提醒民眾切勿前往海邊觀浪、垂釣或從事其他水域活動。圖／海巡署提供

颱風樺加沙逼近，台東縣政府今天下午3時公告劃設管制區，海巡署東部分署執行機動巡查並勸導民眾，若未經許可擅進管制區，將依法裁處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

氣象署最快傍晚5時30分發布颱風樺加沙陸上警報，台東縣政府已於下午3時公告劃設管制區，海巡署東部分署即依權責安排適當人力於各管制區現場執行勤務，透過機動巡查與即時勸導方式維護安全。

海巡署東部分署表示，為避免民眾颱風期間前往海岸觀浪發生危險事件，海洋委員會與內政部、法務部及各地方政府已在6月30日研商取得共識：颱風警報發布後，若民眾未經許可擅自進入公告管制區，海巡署將依法開立舉發單並函送地方政府裁罰，以保障民眾生命安全。

海巡署東部分署呼籲，岸際海象變化快速，強烈浪潮極具破壞力，稍有不慎即可能造成落海或受困，不但危及自身安危，也加重第一線搜救人員的執勤風險。依據「災害防救法」及相關規定，地方政府發布管制區公告後，海巡人員將依法逕行對違規進入者開立舉發單，並函送地方政府裁處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

颱風 樺加沙颱風

延伸閱讀

不斷更新／陸警最快17:30發布 樺加沙颱風22日停班課一覽

樺加沙逼近！東部嚴防豪雨 台9線蘇花、南迴等13路段須注意

樺加沙颱風進逼！北市明風雨將增強 蔣萬安提前進行防颱整備

樺加沙增為強颱風有多大？ 賈新興這樣說

相關新聞

樺加沙颱風最新路徑曝光 最快今下午5時30分發布陸警

颱風樺加沙今上午11時增為強颱，七級風暴風半徑從280公里擴展到300公里，目前位於鵝鑾鼻的東南東方約680公里之處，以...

強颱樺加沙逼近 一圖看最新路徑及雨怎麼下

中央氣象署預報中心簡任技正伍婉華上午指出，颱風樺加沙上午11時增為強颱，七級風暴風半徑從280公里擴展到300公里，預估...

樺加沙增為強颱...最新路徑曝光！ 氣象署：暴風半徑擴大

中央氣象署預報中心簡任技正伍婉華上午指出，颱風樺加沙上午11時增為強颱，七級風暴風半徑從280公里擴展到300公里，預估今天傍晚...

強颱樺加沙來襲！台東12支海景第一排「鏡頭君」直播嚴陣以待

「樺加沙」颱風來勢洶洶，中央氣象署已發布海上颱風警報，首當其衝的台東縣嚴陣以待，而每到颱風來襲，不少民眾會透過線上24小...

樺加沙增強逼近有颱風假？吳聖宇：3縣市恐列陸上警戒範圍

中央氣象署上午指出，中颱風樺加沙今將增為強颱，上午已發海警，預估傍晚到晚間發陸警。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉...

不斷更新／陸警最快17:30發布 樺加沙颱風22日停班課一覽

樺加沙颱風上午11時已升級強颱，氣象署預計將於今（21）日下午5時30分發布海上陸上颱風警報，且估增強後暴風半徑會先觸碰恆春，接著是台東...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。