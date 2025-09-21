快訊

陳漢典改口叫Lulu「老婆」！大方公開愛上她的理由

不斷更新／陸警最快17:30發布 樺加沙颱風22日停班課一覽

關鬼門前夕…轉彎貨車衝撞祖孫3人機車 嬤落湖、女兒重傷2人不治

西北太平洋1周生成3颱風 含樺加沙在內恐有2颱登陸大陸廣東

中央社／ 台北21日電
西北太平洋近1週來生成的3個颱風當中，恐有2個登陸大陸廣東。示意圖／AI生成
西北太平洋近1週來生成的3個颱風當中，恐有2個登陸大陸廣東。示意圖／AI生成

西北太平洋近1週來生成的3個颱風當中，恐有2個登陸中國廣東。繼日前已登陸廣東的颱風米塔後，台灣正嚴加戒備的強烈颱風樺加沙，中國氣象單位認為恐於24日前後在廣東省中西部沿海登陸，中國媒體並以「風王」形容樺加沙。

中國廣東省今年來接連遭到颱風侵襲。最近1週以來在西北太平洋生成的3個颱風中，首先生成的颱風米塔在侵襲菲律賓過後進入南海，並已於19日下午在廣東省汕尾市沿海登陸，為當地帶來強風豪雨，港澳地區也連帶受到影響。

第2個生成的颱風樺加沙，今天已發展成為強烈颱風，並已接近台灣東南方海面，預測22至23日通過巴士海峽，繼續朝西北方向前進。

綜合中國媒體報導，據中國氣象單位今天預測，樺加沙23日起就將影響廣東海面及陸地，更將於24日前後在廣東中西部沿海地區登陸，且可能「隨時登陸、多次登陸」，屆時威力仍將介於中度颱風與強烈颱風之間。

中國氣象部門認為，樺加沙在靠近廣東沿海偏西行進時，由於離岸距離近，除可能「隨時登陸、多次登陸」外，登陸時間和地點仍有較大不確定性。

在報導中，中國媒體普遍以「風王」一詞，稱呼規模已達強烈颱風的樺加沙。中國氣象單位提醒，樺加沙強度極強、暴風圈範圍大，具有「極端性」，將給廣東海面及陸地帶來嚴重風雨浪潮影響，各地需提前做好巨災防禦準備。

根據報導，19日才登陸廣東的颱風米塔，雖已減弱為熱帶性低氣壓，但殘餘環流直到今天仍影響廣東，部分地區至今仍出現強降雨。

豪雨 颱風 廣東 樺加沙颱風

延伸閱讀

不斷更新／陸警最快17:30發布 樺加沙颱風22日停班課一覽

樺加沙增為強颱風有多大？ 賈新興這樣說

東、西半部天氣兩樣情！颱風暴風圈最先觸碰這裡 4地明晚起雨又猛又急

10年來再次出現雙強颱並立 吳聖宇：機會很低

相關新聞

樺加沙颱風最新路徑曝光 最快今下午5時30分發布陸警

颱風樺加沙今上午11時增為強颱，七級風暴風半徑從280公里擴展到300公里，目前位於鵝鑾鼻的東南東方約680公里之處，以...

強颱樺加沙逼近 一圖看最新路徑及雨怎麼下

中央氣象署預報中心簡任技正伍婉華上午指出，颱風樺加沙上午11時增為強颱，七級風暴風半徑從280公里擴展到300公里，預估...

樺加沙增為強颱...最新路徑曝光！ 氣象署：暴風半徑擴大

中央氣象署預報中心簡任技正伍婉華上午指出，颱風樺加沙上午11時增為強颱，七級風暴風半徑從280公里擴展到300公里，預估今天傍晚...

強颱樺加沙來襲！台東12支海景第一排「鏡頭君」直播嚴陣以待

「樺加沙」颱風來勢洶洶，中央氣象署已發布海上颱風警報，首當其衝的台東縣嚴陣以待，而每到颱風來襲，不少民眾會透過線上24小...

樺加沙增強逼近有颱風假？吳聖宇：3縣市恐列陸上警戒範圍

中央氣象署上午指出，中颱風樺加沙今將增為強颱，上午已發海警，預估傍晚到晚間發陸警。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉...

不斷更新／陸警最快17:30發布 樺加沙颱風22日停班課一覽

樺加沙颱風上午11時已升級強颱，氣象署預計將於今（21）日下午5時30分發布海上陸上颱風警報，且估增強後暴風半徑會先觸碰恆春，接著是台東...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。