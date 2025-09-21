西北太平洋1周生成3颱風 含樺加沙在內恐有2颱登陸大陸廣東

西北太平洋近1週來生成的3個颱風當中，恐有2個登陸中國廣東。繼日前已登陸廣東的颱風米塔後，台灣正嚴加戒備的強烈颱風樺加沙，中國氣象單位認為恐於24日前後在廣東省中西部沿海登陸，中國媒體並以「風王」形容樺加沙。

中國廣東省今年來接連遭到颱風侵襲。最近1週以來在西北太平洋生成的3個颱風中，首先生成的颱風米塔在侵襲菲律賓過後進入南海，並已於19日下午在廣東省汕尾市沿海登陸，為當地帶來強風豪雨，港澳地區也連帶受到影響。

第2個生成的颱風樺加沙，今天已發展成為強烈颱風，並已接近台灣東南方海面，預測22至23日通過巴士海峽，繼續朝西北方向前進。

綜合中國媒體報導，據中國氣象單位今天預測，樺加沙23日起就將影響廣東海面及陸地，更將於24日前後在廣東中西部沿海地區登陸，且可能「隨時登陸、多次登陸」，屆時威力仍將介於中度颱風與強烈颱風之間。

中國氣象部門認為，樺加沙在靠近廣東沿海偏西行進時，由於離岸距離近，除可能「隨時登陸、多次登陸」外，登陸時間和地點仍有較大不確定性。

在報導中，中國媒體普遍以「風王」一詞，稱呼規模已達強烈颱風的樺加沙。中國氣象單位提醒，樺加沙強度極強、暴風圈範圍大，具有「極端性」，將給廣東海面及陸地帶來嚴重風雨浪潮影響，各地需提前做好巨災防禦準備。

根據報導，19日才登陸廣東的颱風米塔，雖已減弱為熱帶性低氣壓，但殘餘環流直到今天仍影響廣東，部分地區至今仍出現強降雨。

商品推薦