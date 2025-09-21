樺加沙風力驚人 北市最強風時間曝平地恐9級山區12級
樺加沙進逼，北市氣象團隊預估，外圍環流影響，明後天北市風雨大。儘管樺加沙距離北市遠，但因台北位於颱風與太平洋高壓中間邊緣，屬風力較強區域。估最大風力會出現23日凌晨3點，平地陣風有可能達9級、山區可能達到12級風。
影響時間點，強風影響最大時間會是在明天下半天到後天整天，估平地陣風可達約8至9級；最強市區的降雨則會發生在明天白天，24小時累積雨量，陽明山區可超過100毫米，平地則約80毫米。
進一步分析台北市各行政區風雨，北市府氣象團隊表示，台北盆地大安信義山區會有比較大的雨勢，明年晚上開始轉偏東風後，雨勢則集中在陽明山區及文山區。
北市長蔣萬安今天下午主持樺加沙颱風防颱應變會議，北市災防氣象團隊表示，樺加沙影響北市，一開始會吹東北東風，會有第一波雨勢，之後從巴士海峽往西移動台北會受東南風影響，風力比較大，不過雨勢將較小。
台北市主要雨勢，會從明天白天開始，其中台北盆地大安信義山區會有比較大的雨勢，台北市最大雨勢是出現在明天白天，明年晚上開始轉偏東風後，雨勢則集中在陽明山區及文山區。後天開始，颱風跑到西南邊，風場轉為東南風，市區降雨轉小，不過風力依舊大。
