樺加沙逼近！東部嚴防豪雨 台9線蘇花、南迴等13路段須注意

樺加沙颱風今上午11時增為強颱，交通部公路局表示，明天深夜至周二東部有局部豪雨發生機率，將視風雨狀況發布警戒及行動作為，並提醒省道包含台2線濱海公路、台8線中橫公路花蓮路段、台9線蘇花公路及台9線南迴公路等13路段須特別注意。

交通部長陳世凱表示，樺加沙颱風來襲，交通部已啟動防颱措施，從陸海空各單位到維修場、控制中心，都在加緊檢查和加固，以確保安全；易發災路段已加強疏通、清淤和巡檢，邊坡設有24小時監控，提前做好萬全準備，並提醒民眾颱風期間避免前往山區、溪邊和海邊等高風險地區。

公路局表示，氣象署已在今上午8時30分針對樺加沙颱風發布海警，公路局緊急應變小組也同步開設，依最新樺加沙颱風情資顯示，未來於22日深夜起至23日東部有局部豪雨發生機率，公路局將視風雨狀況發布警戒及行動作為，以維護用路人行車安全。

公路局提醒，颱風影響期間，省道注意路段有台2線濱海公路、台7甲線中橫支線、台8線中橫公路花蓮路段、台9線蘇花公路、台9線南迴公路、台11線花東海岸公路、台11甲線光豐公路、台20線南橫公路、台23線東富公路、台24線霧台公路、台27線新發公路、台27甲線旗六公路、台29線那瑪夏至五里埔路段等，未來也將依即時氣象情資滾動檢討機動調整。

公路局表示，將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於公路資訊看板（CMS）、警廣、電視及平面媒體，呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路。

另外，也請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規畫行程預作應變準備，多利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（ http://168.thb.gov.tw ）、幸福公路APP及收聽警廣路況廣播，掌握路況預作行程規畫。 樺加沙颱風來襲，交通部啟動防颱措施，從陸海空各單位到維修場、控制中心，都在加緊檢查和加固，以確保安全。圖／交通部提供 樺加沙颱風來襲，交通部啟動防颱措施，從陸海空各單位到維修場、控制中心，都在加緊檢查和加固，以確保安全。圖／交通部提供

商品推薦