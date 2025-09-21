快訊

樺加沙颱風進逼！北市明風雨將增強 蔣萬安提前進行防颱整備

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天主持防颱應變會議。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天主持防颱應變會議。記者林麗玉／攝影

樺加沙颱風範圍持續擴大、增強，有機率成為今年「風王」。北市蔣萬安今下午到防颱應變中心聽取各局處防颱整備狀況。蔣表示，市府氣象團隊已評估，從明天起北市風勢雨勢都會增強，特別是市區陣風，有可能明天開始到後天，會來到7到9級，山區可能到8到11級。

蔣萬安說，市府一直以來就是秉持「料敵從寬、禦敵從嚴」的態度。蔣萬安說，所以今天北市府即刻要求各局處進駐EOC， 聽取氣象團隊最新報告。

蔣萬安今天與副市長李四川、張溫德主持防颱應變會議，蔣萬安說，目前台北市雖還沒有被納入海陸上颱風警報的 範圍之內，但氣象團隊已經評估，從明天開始，風勢雨勢都會增強，特別是市區陣風，有可能明天開始到後天會來到7到9級，山區有可能會到8到11級。

蔣說，呼籲民眾特別留意相關招牌懸掛物，要求局處針對施工的工地以及懸吊機具等，加強穩固。

台北市長蔣萬安今天與副市長李四川、張溫德主持防颱應變會議。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天與副市長李四川、張溫德主持防颱應變會議。記者林麗玉／攝影

