聽新聞
0:00 / 0:00
樺加沙颱風進逼！北市明風雨將增強 蔣萬安提前進行防颱整備
樺加沙颱風範圍持續擴大、增強，有機率成為今年「風王」。北市長蔣萬安今下午到防颱應變中心聽取各局處防颱整備狀況。蔣表示，市府氣象團隊已評估，從明天起北市風勢雨勢都會增強，特別是市區陣風，有可能明天開始到後天，會來到7到9級，山區可能到8到11級。
蔣萬安說，市府一直以來就是秉持「料敵從寬、禦敵從嚴」的態度。蔣萬安說，所以今天北市府即刻要求各局處進駐EOC， 聽取氣象團隊最新報告。
蔣萬安今天與副市長李四川、張溫德主持防颱應變會議，蔣萬安說，目前台北市雖還沒有被納入海陸上颱風警報的 範圍之內，但氣象團隊已經評估，從明天開始，風勢雨勢都會增強，特別是市區陣風，有可能明天開始到後天會來到7到9級，山區有可能會到8到11級。
蔣說，呼籲民眾特別留意相關招牌懸掛物，要求局處針對施工的工地以及懸吊機具等，加強穩固。
颱風最新動態
▪️樺加沙增強逼近有颱風假？吳聖宇：3縣市恐列陸上警戒範圍
▪️樺加沙增為強颱...最新路徑曝光！ 氣象署：暴風半徑擴大
▪️颱風假？北市估樺加沙陸警機率 外圍環流風雨最大時間曝
▪️颱風樺加沙今增為強颱！氣象署：「這2天」影響最明顯
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言