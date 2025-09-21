強颱樺加沙來襲 新北沿海估有9級陣風、東南山區有局部豪雨

樺加沙颱風升級為強烈颱風，新北市災害應變中心今天舉行整備會議，氣象團隊分析，本次新北市納入海警及陸警機率較低，但沿海地區恐有9級陣風出現，東南側山區(烏來、坪林、雙溪及貢寮)預估會有局部豪雨(達日雨量200毫米)情形，且東北角已有長浪出現，仍應加強防颱準備。

今天整備會議由副市長朱惕之主持，朱要求各單位落實各項自主檢核，並提醒北海岸、東北角和東南側山區恐有較強陣風及局部豪雨情形，各區公所不可掉以輕心，尤其今日上午氣象署仍有針對新北市發布高溫橙燈警報，下午就已經開始有零星降雨跟強陣風發生，工務局已針對施工中的復建工程、路樹、圍籬、塔吊等妥善強固措施，水利局已清查巡檢各區側排及防水閘門，並與中央單位研商共排啟閉時機。

依據氣象署與新北市天氣團隊的氣象情資研判，強颱樺加沙今天12時位於新北市東南方約900公里海面，以時速16轉21公里朝西北西轉西方向移動，7級暴風半徑已達300公里，且強度有持續增加趨勢。

預估未來朝巴士海峽移動，最快今晚就會發布陸上颱風警報。雖然本次新北市納入海警及陸警的機率較低，但是沿海地區恐有9級陣風出現，東南側山區(烏來、坪林、雙溪及貢寮)預估會有局部豪雨(達日雨量200毫米)情形，且東北角已有長浪出現，仍應加強防颱準備。

市長侯友宜指出，市府團隊已持續辦理各項防颱整備作業，請各位市民朋友務必提前做好防颱準備，特別是下周一至周三新北市將陸續有風雨出現，周二風雨最大，應加強注意自身安全，避免前往山區及海邊遊憩。

商品推薦