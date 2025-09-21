聽新聞
0:00 / 0:00
樺加沙增為強颱風有多大？ 賈新興這樣說
中央氣象署預報中心簡任技正伍婉華上午指出，颱風樺加沙上午11時增為強颱，七級風暴風半徑從280公里擴展到300公里，氣象署預估今天傍晚5:30分發布陸上颱風警報，周一及周二影響最明顯，以強颱的強度影響台灣。今天上午還可看到陽光，今天下午到晚上隨颱風接近，東半部及基隆、北海岸逐漸轉雨。
樺加沙風有多大？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書指出，近中心最大風速每秒 53 公尺（約每小時 191 公里），相當於 16 級風；瞬間最大陣風每秒 65 公尺（約每小時 234 公里），相當於 17 級風以上。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
颱風最新動態
▪️樺加沙增強逼近有颱風假？吳聖宇：3縣市恐列陸上警戒範圍
▪️樺加沙增為強颱...最新路徑曝光！ 氣象署：暴風半徑擴大
▪️颱風假？北市估樺加沙陸警機率 外圍環流風雨最大時間曝
▪️颱風樺加沙今增為強颱！氣象署：「這2天」影響最明顯
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言