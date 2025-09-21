樺加沙增為強颱風有多大？ 賈新興這樣說

快訊




聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
強烈颱風樺加沙接近中。擷取自中央氣象署網站
強烈颱風樺加沙接近中。擷取自中央氣象署網站

中央氣象署預報中心簡任技正伍婉華上午指出，颱風樺加沙上午11時增為強颱，七級風暴風半徑從280公里擴展到300公里，氣象署預估今天傍晚5:30分發布陸上颱風警報，周一及周二影響最明顯，以強颱的強度影響台灣。今天上午還可看到陽光，今天下午到晚上隨颱風接近，東半部及基隆、北海岸逐漸轉雨。

樺加沙風有多大？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書指出，近中心最大風速每秒 53 公尺（約每小時 191 公里），相當於 16 級風；瞬間最大陣風每秒 65 公尺（約每小時 234 公里），相當於 17 級風以上。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

颱風 樺加沙颱風

