快訊

陳漢典改口叫Lulu「老婆」！大方公開愛上她的理由

不斷更新／陸警最快17:30發布 樺加沙颱風22日停班課一覽

關鬼門前夕…轉彎貨車衝撞祖孫3人機車 嬤落湖、女兒重傷2人不治

聽新聞
0:00 / 0:00

不斷更新／陸警最快17:30發布 樺加沙颱風22日停班課一覽

聯合新聞網／ 綜合報導
颱風示意圖。圖／AI生成
颱風示意圖。圖／AI生成

樺加沙颱風上午11時已升級強颱，氣象署預計將於今（21）日下午5時30分發布海上陸上颱風警報，且估持續增強後暴風半徑會先觸碰恆春，接著是台東、屏東及高雄。

未來降雨狀況，22日周一、23日周二影響最顯著，周一白天降雨區域主要在東半部，基隆北海岸、恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，甚至有局部性豪雨發生機率，馬祖、桃園以北、高屏也會有間歇性陣雨，但桃園以北主要是雲量增多，雨量不會太多。

明天是否會停班停課？《聯合新聞網》將不斷更新各縣市最新公告，讓您快速掌握全台資訊。

颱風 颱風假 氣象署 停班停課 樺加沙颱風

延伸閱讀

樺加沙增為強颱風有多大？ 賈新興這樣說

東、西半部天氣兩樣情！颱風暴風圈最先觸碰這裡 4地明晚起雨又猛又急

10年來再次出現雙強颱並立 吳聖宇：機會很低

樺加沙颱風最新路徑曝光 最快今下午5時30分發布陸警

相關新聞

樺加沙颱風最新路徑曝光 最快今下午5時30分發布陸警

颱風樺加沙今上午11時增為強颱，七級風暴風半徑從280公里擴展到300公里，目前位於鵝鑾鼻的東南東方約680公里之處，以...

強颱樺加沙逼近 一圖看最新路徑及雨怎麼下

中央氣象署預報中心簡任技正伍婉華上午指出，颱風樺加沙上午11時增為強颱，七級風暴風半徑從280公里擴展到300公里，預估...

樺加沙增為強颱...最新路徑曝光！ 氣象署：暴風半徑擴大

中央氣象署預報中心簡任技正伍婉華上午指出，颱風樺加沙上午11時增為強颱，七級風暴風半徑從280公里擴展到300公里，預估今天傍晚...

強颱樺加沙來襲！台東12支海景第一排「鏡頭君」直播嚴陣以待

「樺加沙」颱風來勢洶洶，中央氣象署已發布海上颱風警報，首當其衝的台東縣嚴陣以待，而每到颱風來襲，不少民眾會透過線上24小...

樺加沙增強逼近有颱風假？吳聖宇：3縣市恐列陸上警戒範圍

中央氣象署上午指出，中颱風樺加沙今將增為強颱，上午已發海警，預估傍晚到晚間發陸警。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉...

不斷更新／陸警最快17:30發布 樺加沙颱風22日停班課一覽

樺加沙颱風上午11時已升級強颱，氣象署預計將於今（21）日下午5時30分發布海上陸上颱風警報，且估增強後暴風半徑會先觸碰恆春，接著是台東...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。