不斷更新／陸警最快17:30發布 樺加沙颱風22日停班課一覽

樺加沙颱風上午11時已升級強颱，氣象署預計將於今（21）日下午5時30分發布海上陸上颱風警報，且估持續增強後暴風半徑會先觸碰恆春，接著是台東、屏東及高雄。

未來降雨狀況，22日周一、23日周二影響最顯著，周一白天降雨區域主要在東半部，基隆北海岸、恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，甚至有局部性豪雨發生機率，馬祖、桃園以北、高屏也會有間歇性陣雨，但桃園以北主要是雲量增多，雨量不會太多。

明天是否會停班停課？《聯合新聞網》將不斷更新各縣市最新公告，讓您快速掌握全台資訊。

</p><p>

商品推薦