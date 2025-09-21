東、西半部天氣兩樣情！颱風暴風圈最先觸碰這裡 4地明晚起雨又猛又急

颱風樺加沙今上午11時增為強颱，中央氣象署表示，若颱風行徑無特殊變化，預計於今下午5時30分發布陸警，預估颱風強度再增強，而暴風半徑會先觸碰到恆春，後續在觸碰到台東、屏東及高雄。

根據氣象署資訊，樺加沙颱風今下午2時30分位於鵝鑾鼻的東南東方約680公里之處，以每小時19公里速度，向西北西轉西進行，中心氣壓915百帕，近中心最大風速每秒53公尺，瞬間最大陣風每秒65公尺，七級風平均暴風半徑300公里，十級風平均暴風半徑120公里。

中央氣象署預報中心簡任技正伍婉華說，目前海上警戒區域除台灣東南部海面、巴士海峽外，再新增台灣海峽南部，且颱風在接近過程中還會再增強，若未來強度發展及移動方向如氣象署所預估，將在下午5時30分發布陸上警報。

今天基隆北海岸、台灣東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及南部沿海易有長浪發生，台灣東半部海面、北部海面、台灣海峽北部及巴士海峽風浪將逐漸增大。

針對未來降雨狀況，伍婉華指出，周一、周二（22、23日）影響最顯著，周三（24日）颱風及離開，今下午起中南部有午後陣雨，嘉義以南有局部大雨，桃園以北、東半部有間歇性降雨。

周一（22日）白天降雨區域主要在東半部，基隆北海岸、恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，甚至會有局部性豪雨發生機率，馬祖、桃園以北、高屏也會有間歇性陣雨，但桃園以北主要是雲量增多，雨量不會太多。

隨著颱風朝巴士海峽移動，受到外圍環流影響，明晚起東半部、高屏山區雨量會快速累積，「明晚至周三清晨雨量最明顯」，上述地點降雨時間增長且雨勢變大，基隆北海岸、東半部沿海、恆春半島、各地山區、桃園以北有局部大雨或豪雨。

其中，伍婉華強調，明晚至周三清晨花東地區、宜蘭山區、屏東山區可能有豪雨以上等級降雨，明晚起會下得又急又大，且降雨時間又長，民眾需特別留意；周三起颱風逐漸遠離，但花東、恆春半島仍有局部大雨。

伍婉華提及，今、明天東、西半部天氣狀況大不同，東半部降雨明顯，但西半部僅是雲量增多，甚至受到颱風外圍沈降作用，有焚風發生情況，如今天高溫出現在台南崎頂37.4度。

風力部分，伍婉華說，今明2天蘭嶼、綠島、屏東局部地區平均風9級以上或陣風11級以上發生機率，新北、桃園、新竹縣市、苗栗、台中、南投、彰化、雲林、嘉縣、高雄、宜蘭、花蓮、台東、澎湖、金門、馬祖平均風6級以上或陣風8級以上發生機率。

