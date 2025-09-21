快訊

颱風樺加沙接近中 4縣市大雨特報下到晚上

東、西半部天氣兩樣情！颱風暴風圈最先觸碰這裡 4地明晚起雨又猛又急

性騷女同事長達5年！男主播騷擾行徑曝光 華視火大出手封殺了

10年來再次出現雙強颱並立 吳聖宇：機會很低

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
西北太平洋上再度出現雙強颱並立的情況，上左為樺加沙，上右為浣熊；下圖為樺加沙預估路徑。圖／擷取自臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」
天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，樺加沙颱風上午11點增強為強烈颱風，加上昨晚先升格強颱的浣熊颱風，整整相隔10年之後，西北太平洋上再度出現雙強颱並立的情況，上一次應該是2015年的天鵝跟閃電雙強颱，要形成強烈颱風的氣象條件原本就不容易達成，形成兩個強颱的機會自然就更低。

吳聖宇指出，浣熊颱風路徑還有變數，但是要影響台灣的機會仍偏低，樺加沙颱風則是穩定走在預定的道路上，風雨的狀況經過這兩天的預報大家應該心裡有數，提醒大家及早做好防颱準備，明後天留意颱風帶來的風雨影響。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

