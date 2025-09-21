10年來再次出現雙強颱並立 吳聖宇：機會很低
天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，樺加沙颱風上午11點增強為強烈颱風，加上昨晚先升格強颱的浣熊颱風，整整相隔10年之後，西北太平洋上再度出現雙強颱並立的情況，上一次應該是2015年的天鵝跟閃電雙強颱，要形成強烈颱風的氣象條件原本就不容易達成，形成兩個強颱的機會自然就更低。
吳聖宇指出，浣熊颱風路徑還有變數，但是要影響台灣的機會仍偏低，樺加沙颱風則是穩定走在預定的道路上，風雨的狀況經過這兩天的預報大家應該心裡有數，提醒大家及早做好防颱準備，明後天留意颱風帶來的風雨影響。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
