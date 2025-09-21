颱風樺加沙逼近 13條省道須注意

快訊

中央社／ 台北21日電

颱風樺加沙逼近，交通部公路局今天表示，台2線濱海公路等13條省道路段須留意，公路局將依即時氣象情資滾動檢討機動調整，提醒民眾注意。

交通部中央氣象署持續發布颱風樺加沙海上颱風警報，樺加沙今天上午已增強為強颱，明天、23日對台影響明顯；若依目前路徑預估，不排除明天中午前後暴風圈會接觸恆春半島，首波陸警範圍可能包含台東、屏東。

公路局發布新聞稿表示，依最新樺加沙情資，未來於22日深夜起至23日東部有局部豪雨發生機率，將視風雨狀況發布警戒及行動作為，以維護用路人行車安全。

省道注意路段有台2線濱海公路、台7甲線中橫支線、台8線中橫公路花蓮路段、台9線蘇花公路、台9線南迴公路、台11線花東海岸公路、台11甲線光豐公路、台20線南橫公路、台23線東富公路、台24線霧台公路、台27線新發公路、台27甲線旗六公路、台29線那瑪夏至五里埔路段等，並依即時氣象情資滾動檢討機動調整。

公路局指出，將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於公路資訊看板（CMS）、警廣、電視及平面媒體，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息。

