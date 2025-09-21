聽新聞
樺加沙颱風最新路徑曝光 最快今下午5時30分發布陸警
颱風樺加沙今上午11時增為強颱，七級風暴風半徑從280公里擴展到300公里，目前位於鵝鑾鼻的東南東方約680公里之處，以每小時19公里速度，向西北西轉西進行。中央氣象署表示，若此颱風行徑無特殊變化，預計於今下午5時30分發布海上陸上颱風警報。
根據氣象署資訊，樺加沙颱風今下午2時30分位於鵝鑾鼻的東南東方約680公里之處，以每小時19公里速度，向西北西轉西進行，中心氣壓915百帕，近中心最大風速每秒53公尺，瞬間最大陣風每秒65公尺，七級風平均暴風半徑300公里，十級風平均暴風半徑120公里。
氣象署表示，今天基隆北海岸、台灣東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島及南部沿海易有長浪發生，台灣東半部海面、北部海面、台灣海峽北部及巴士海峽風浪將逐漸增大。
受到颱風外圍環流沉降影響，天氣高溫炎熱，北部地區有焚風發生的機率，今天台北市、新北市、台中市有連續出現36度高溫的機率；桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台南市及屏東縣為黃色燈號。
氣象署指出，若此颱風行徑無特殊變化，本署預計於今下午5時30分發布海上陸上颱風警報。
