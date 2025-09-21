還有增強空間！粉專：強颱樺加沙強度超越浣熊 暫居今年風王

目前西北太平洋有兩個颱風，除了強颱浣熊，中颱樺加沙上午11時也增為強颱，颱風暴風圈正接近巴士海峽及台灣東南方近海󠀠。中央氣象署預報中心簡任技正伍婉華上午指出，颱風樺加沙結構完整，七級風暴風半徑從280公里擴展到300公里，目前在鵝鑾鼻東南東方海面，向西北西轉西進行，預估會通過巴士海峽，對台灣東南部海面及巴士海峽將將構成威脅。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天指出，樺加沙升格強烈颱風，強度大躍升，直接超越浣熊，暫居今年風王。樺加沙強度還有稍微增強的空間。

強颱樺加沙周一及周二對台灣影響最明顯，伍婉華說，今天上午還有陽光出現，隨颱風外圍逐漸接近，今天下午到晚上，基隆北海岸、東北部及花蓮逐漸轉雨、桃園以北及台東也有零星短暫陣雨，中南部有午後雷陣雨；周一到周二受颱風影響最明顯，東半部地區及基降北海岸、屏東及各地山區會出現局部大雨或豪雨，尤其花東及宜蘭山區、屏東山區、高雄山區會有豪雨以上等級的降雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

