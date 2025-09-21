快訊

樺加沙颱風來勢洶洶 台電逾4,000人力全力戒備防颱

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
樺加沙颱風來襲，及早進行樹木修剪以降低可能災害。圖／台電提供
樺加沙颱風來襲，及早進行樹木修剪以降低可能災害。圖／台電提供

因應樺加沙颱風逼近，台電嚴陣以待，已完成防災設備及備料盤點，並部署逾4,000名搶修人力待命、備妥搶修車輛與機具，必要時將迅速啟動支援機制，並將運用無人機協助巡查，提升災情掌握速度及復電效率，致力將颱風對民眾用電的影響降至最低。

台電說明，本次樺加沙颱風襲台，預估東部及南部地區受影響程度較大，對此台電已整合人力及設備資源，總計部署超過4,000名搶修人力、逾2,800輛搶修車輛及逾1,700台搶修機具，並備妥各地跨區支援機制，動員最大能量投入修復作業。針對部分山區及離島地區，台電也超前部署派遣人力進駐，全力戒備颱風帶來的衝擊。

台電也呼籲民眾共同加強防颱，降低颱風影響。例如加強固定招牌看板、取下懸掛物，如遇電線掉落與外露，請勿碰觸並立即通知台電處理。對於易積水地區之地下室，可於出入口裝置防水閘門或堆置砂包擋水，加強防範地下室淹水。另外，如有抽水站等不能停電的相關單位或設備，或是須24小時使用維生設備之用戶，請及早自備發電機或不斷電設備。

台電強調，針對颱風造成的停電事故，將積極搶修儘快為民來電，復電順序採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則，從變電所開始，接著是主要線路，最後是支線，逐步恢復供電，並採先恢復捷運、火車、自來水及電話通信等公用設施。

台電提醒民眾，若發生停電事故，民眾可使用「台灣電力APP」停電報修功能，或是台電網站於颱風期間開設的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況，即可查詢或通報停電資訊；將台電「1911」客服專線保留給無法使用網路或仍習慣打電話的用戶通聯使用。

颱風 樺加沙颱風

