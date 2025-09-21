聽新聞
樺加沙颱風影響 武陵、福壽山農場明下午2時起預警性休園
受到樺加沙颱風影響，行政院國軍退除役官兵輔導委員會武陵農場和福壽山農場，明天下午2時起休園，提醒遊客注意。
武陵農場表示，依據中央氣象署最新降雨量分析與颱風樺加沙最新動態，為確保遊客安全，該場將於 明天下午2時起實施預警性休園。
農場表示，目前場區天氣仍穩定、道路正常通行，但颱風期間山區易有風雨、落石等潛在風險，請大家務必留意安全。預警休園期間暫停對外開放，敬請旅客勿上山，已預約住宿或活動遊客，將另行通知相關處理事宜。恢復開園時間將視天候與道路狀況，另行公告通知。
