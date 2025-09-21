快訊

颱風樺加沙接近中 4縣市大雨特報下到晚上

東、西半部天氣兩樣情！颱風暴風圈最先觸碰這裡 4地明晚起雨又猛又急

性騷女同事長達5年！男主播騷擾行徑曝光 華視火大出手封殺了

樺加沙升強颱預估發陸警 海巡署籲勿觀浪、垂釣或水域活動

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導
樺加沙升級強烈颱風，海巡署提醒民眾切勿前往海邊觀浪、垂釣或從事其他水域活動。圖／海巡署提供
樺加沙升級強烈颱風，海巡署提醒民眾切勿前往海邊觀浪、垂釣或從事其他水域活動。圖／海巡署提供

樺加沙升級強烈颱風，氣象署已發布海上颱風警報，預估將發布陸上颱風警報。海巡署為降低颱風期間海域事故風險，啟動危險海域滯留船舶淨空作業，由岸際單位同步宣導，提醒民眾切勿前往海邊觀浪、垂釣或從事其他水域活動。

海巡署表示，請全民配合防颱措施，為有效嚇阻違規，避免憾事發生，各縣市劃設颱風警戒區後，海巡署將依災害防救法對違法進入者開立舉發單，函送地方政府裁罰5萬至25萬元。

海巡署提醒，民眾可利用海委會「GoOcean海域遊憩風險資訊」APP，掌握即時風險資訊，避開危險時段與區域，如遇緊急狀況，撥打118海巡報案專線，海巡署將立即派員前往處置。

樺加沙升級強烈颱風，海巡署提醒民眾切勿前往海邊觀浪、垂釣或從事其他水域活動。圖／海巡署提供
樺加沙升級強烈颱風，海巡署提醒民眾切勿前往海邊觀浪、垂釣或從事其他水域活動。圖／海巡署提供
樺加沙升級強烈颱風，海巡署提醒民眾切勿前往海邊觀浪、垂釣或從事其他水域活動。圖／海巡署提供
樺加沙升級強烈颱風，海巡署提醒民眾切勿前往海邊觀浪、垂釣或從事其他水域活動。圖／海巡署提供
樺加沙升級強烈颱風，海巡署提醒民眾切勿前往海邊觀浪、垂釣或從事其他水域活動。圖／海巡署提供
樺加沙升級強烈颱風，海巡署提醒民眾切勿前往海邊觀浪、垂釣或從事其他水域活動。圖／海巡署提供

颱風 樺加沙颱風

延伸閱讀

針對陸船艇偷渡滲透監院指岸際情監偵能量有違失 海巡署：努力零漏接

大陸漁船越界東沙水域涉濫捕 海巡驅離及查扣小舟

傳連江艦驅離陸船時「解放軍艦介入廣播」 海巡署：透過剪輯、前後倒置

海巡署運用X光機輔助 布袋商港1周內查獲4起違禁品案

相關新聞

樺加沙颱風最新路徑曝光 最快今下午5時30分發布陸警

颱風樺加沙今上午11時增為強颱，七級風暴風半徑從280公里擴展到300公里，目前位於鵝鑾鼻的東南東方約680公里之處，以...

強颱樺加沙逼近 一圖看最新路徑及雨怎麼下

中央氣象署預報中心簡任技正伍婉華上午指出，颱風樺加沙上午11時增為強颱，七級風暴風半徑從280公里擴展到300公里，預估...

樺加沙增為強颱...最新路徑曝光！ 氣象署：暴風半徑擴大

中央氣象署預報中心簡任技正伍婉華上午指出，颱風樺加沙上午11時增為強颱，七級風暴風半徑從280公里擴展到300公里，預估今天傍晚...

強颱樺加沙來襲！台東12支海景第一排「鏡頭君」直播嚴陣以待

「樺加沙」颱風來勢洶洶，中央氣象署已發布海上颱風警報，首當其衝的台東縣嚴陣以待，而每到颱風來襲，不少民眾會透過線上24小...

樺加沙增強逼近有颱風假？吳聖宇：3縣市恐列陸上警戒範圍

中央氣象署上午指出，中颱風樺加沙今將增為強颱，上午已發海警，預估傍晚到晚間發陸警。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉...

東、西半部天氣兩樣情！颱風暴風圈最先觸碰這裡 4地明晚起雨又猛又急

颱風樺加沙今上午11時增為強颱，中央氣象署表示，若颱風行徑無特殊變化，預計於今下午5時30分發布陸警，預估颱風強度再增強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。