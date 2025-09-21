樺加沙升強颱預估發陸警 海巡署籲勿觀浪、垂釣或水域活動
樺加沙升級強烈颱風，氣象署已發布海上颱風警報，預估將發布陸上颱風警報。海巡署為降低颱風期間海域事故風險，啟動危險海域滯留船舶淨空作業，由岸際單位同步宣導，提醒民眾切勿前往海邊觀浪、垂釣或從事其他水域活動。
海巡署表示，請全民配合防颱措施，為有效嚇阻違規，避免憾事發生，各縣市劃設颱風警戒區後，海巡署將依災害防救法對違法進入者開立舉發單，函送地方政府裁罰5萬至25萬元。
海巡署提醒，民眾可利用海委會「GoOcean海域遊憩風險資訊」APP，掌握即時風險資訊，避開危險時段與區域，如遇緊急狀況，撥打118海巡報案專線，海巡署將立即派員前往處置。
颱風最新動態
▪️樺加沙增強逼近有颱風假？吳聖宇：3縣市恐列陸上警戒範圍
▪️樺加沙增為強颱...最新路徑曝光！ 氣象署：暴風半徑擴大
▪️颱風假？北市估樺加沙陸警機率 外圍環流風雨最大時間曝
▪️颱風樺加沙今增為強颱！氣象署：「這2天」影響最明顯
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言