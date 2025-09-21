樺加沙升強颱預估發陸警 海巡署籲勿觀浪、垂釣或水域活動

樺加沙升級強烈颱風，氣象署已發布海上颱風警報，預估將發布陸上颱風警報。海巡署為降低颱風期間海域事故風險，啟動危險海域滯留船舶淨空作業，由岸際單位同步宣導，提醒民眾切勿前往海邊觀浪、垂釣或從事其他水域活動。

海巡署表示，請全民配合防颱措施，為有效嚇阻違規，避免憾事發生，各縣市劃設颱風警戒區後，海巡署將依災害防救法對違法進入者開立舉發單，函送地方政府裁罰5萬至25萬元。

海巡署提醒，民眾可利用海委會「GoOcean海域遊憩風險資訊」APP，掌握即時風險資訊，避開危險時段與區域，如遇緊急狀況，撥打118海巡報案專線，海巡署將立即派員前往處置。

樺加沙升級強烈颱風，海巡署提醒民眾切勿前往海邊觀浪、垂釣或從事其他水域活動。圖／海巡署提供 樺加沙升級強烈颱風，海巡署提醒民眾切勿前往海邊觀浪、垂釣或從事其他水域活動。圖／海巡署提供 樺加沙升級強烈颱風，海巡署提醒民眾切勿前往海邊觀浪、垂釣或從事其他水域活動。圖／海巡署提供

