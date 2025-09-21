樺加沙轉強颱 北捷嚴防納莉水淹車站重演

台北捷運公司今天在臉書附照片貼文，借鏡2001年9月17日颱風納莉襲台，北捷車站當晚受淹水衝擊的經驗，密切關注颱風樺加沙動態，加強防颱防洪，將視動態實況調整營運並公告。

交通部中央氣象署持續發布颱風樺加沙海上颱風警報，今天上午已增強為強颱，明天、23日對台影響明顯。

北捷更新臉書，以「密切關注樺加沙颱風動態，加強各項防颱、防洪作業」為題發文，指出「2001年9月17日，因納莉颱風來襲，台北捷運車站淹水、部分路段停駛，那一夜的衝擊，至今仍歷歷在目。」、「台北捷運將以往經驗作為借鏡，守護颱風期間的營運安全。」

市府發布新聞指出，為預防颱風帶來的雨勢，捷運全系統，包含捷運機廠、車站、停車場及地下商店街，都已加強檢視防洪閘門、抽水機等各項防洪設備，並完成防颱整備作業。

市府表示，當發布陸上颱風警報（警戒區域含台北地區）後，貓空纜車、兒童新樂園將視風雨情況決定是否暫停營運。

若市府宣布停止上班或上課，貓空纜車、兒童新樂園暫停營運；台北小巨蛋全館、冰上樂園場地租用及課程全部暫停，主場館活動暫停演出，可洽主辦單位退票。

市府說明，北捷各車站出入口，依捷運防洪設計高程為200年頻率洪水位加高110公分，以提升防洪能力；部分重要車站隧道設置防水隔艙閘門，避免因捷運隧道經過斷層帶、過河段或出土段等可能湧水處，因洪水侵入隧道，漫延到捷運沿線各車站，造成重大損失。

北捷行駛安全方面，市府指出，淡水信義線、松山新店線（小碧潭站）、文湖線等路線的高架與平面段，當實際瞬間風速達10級風以上，或10分鐘內的平均風速達7級風時，即依照標準作業程序暫停營運。

還有中和新蘆線、板南線、松山新店線，以及淡水信義線等地下段部分，將繼續運轉，並依人潮狀況彈性調整營運班距。

詳情將在台北市政府、北捷及北捷遊憩的網站，以及「台北捷運Go」App、車站旅客資訊系統、廣播系統、現場及媒體宣導等處公告。或可去電北捷（02）2536 3001轉9、北捷遊憩（02）25783536、台北市民當家熱線1999（外縣市撥打02-27208889）詢問。

