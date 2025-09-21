快訊

颱風樺加沙接近中 4縣市大雨特報下到晚上

東、西半部天氣兩樣情！颱風暴風圈最先觸碰這裡 4地明晚起雨又猛又急

性騷女同事長達5年！男主播騷擾行徑曝光 華視火大出手封殺了

強颱樺加沙逼近 一圖看最新路徑及雨怎麼下

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
強颱樺加沙接近中，東半部恐下到紫爆。圖／中央氣象署提供
強颱樺加沙接近中，東半部恐下到紫爆。圖／中央氣象署提供

中央氣象署預報中心簡任技正伍婉華上午指出，颱風樺加沙上午11時增為強颱，七級風暴風半徑從280公里擴展到300公里，預估今天傍晚到晚間發布陸上颱風警報，周一及周二影響最明顯，以強颱的強度影響台灣。今天上午還可看到陽光，今天下午到晚上隨颱風接近，東半部及基隆、北海岸逐漸轉雨。

氣象署持續針對台灣東南部海面(含蘭嶼、綠島)及巴士海峽發布海上風警報，上午11時颱風中心位置在鵝鑾鼻的東南東方約700公里之處，以每小時16轉21公里速度，向西北西轉西進行，對台灣東南部海面及巴士海峽將構成威脅。

伍婉華指出，樺加沙周一及周二影響最明顯。隨颱風外圍逐漸接近，今天下午到晚上，基隆北海岸、東北部及花蓮逐漸轉雨、桃園以北及台東也有零星短暫陣雨，中南部有午後雷陣雨；周一到周二受颱風影響最明顯，東半部地區及基降北海岸、屏東及各地山區會出現局部大雨或豪雨，尤其花東及宜蘭山區、屏東山區、高雄山區會有豪雨以上等級的降雨。周三白天颱風離開，花東仍有不小的降雨。

氣象署也在臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」貼出一圖指出，颱風暴風圈正接近巴士海峽及台灣東南方近海󠀠。颱風在大季風低壓區中發展，外圍環流廣，隨颱風接近，將使沿海與離島出現強風。雨勢周一(22日)至周三(24日)清晨最顯著󠀠。風勢：嘉義以北、東半部(含蘭嶼綠島)、澎金馬、高屏沿海，周一(22日)至周二(23日)先後風起󠀠，呼籲民眾趕緊做防颱準備。

 

󠀠

颱風 樺加沙颱風

延伸閱讀

樺加沙增為強颱...最新路徑曝光！ 氣象署：暴風半徑擴大

颱風樺加沙來勢洶洶...台東防颱戒備 綠島疏運1500名旅客

颱風樺加沙今增為強颱與浣熊並列風王 上一次兩強颱為2015年

颱風樺加沙今增為強颱！氣象署估傍晚發陸警 「這2天」影響最明顯

相關新聞

樺加沙颱風最新路徑曝光 最快今下午5時30分發布陸警

颱風樺加沙今上午11時增為強颱，七級風暴風半徑從280公里擴展到300公里，目前位於鵝鑾鼻的東南東方約680公里之處，以...

強颱樺加沙逼近 一圖看最新路徑及雨怎麼下

中央氣象署預報中心簡任技正伍婉華上午指出，颱風樺加沙上午11時增為強颱，七級風暴風半徑從280公里擴展到300公里，預估...

樺加沙增為強颱...最新路徑曝光！ 氣象署：暴風半徑擴大

中央氣象署預報中心簡任技正伍婉華上午指出，颱風樺加沙上午11時增為強颱，七級風暴風半徑從280公里擴展到300公里，預估今天傍晚...

強颱樺加沙來襲！台東12支海景第一排「鏡頭君」直播嚴陣以待

「樺加沙」颱風來勢洶洶，中央氣象署已發布海上颱風警報，首當其衝的台東縣嚴陣以待，而每到颱風來襲，不少民眾會透過線上24小...

樺加沙增強逼近有颱風假？吳聖宇：3縣市恐列陸上警戒範圍

中央氣象署上午指出，中颱風樺加沙今將增為強颱，上午已發海警，預估傍晚到晚間發陸警。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉...

颱風樺加沙接近中 4縣市大雨特報下到晚上

中央氣象署下午15時針對台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣發布大雨特報，恐一路下到晚上。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。