強颱樺加沙逼近 一圖看最新路徑及雨怎麼下

中央氣象署預報中心簡任技正伍婉華上午指出，颱風樺加沙上午11時增為強颱，七級風暴風半徑從280公里擴展到300公里，預估今天傍晚到晚間發布陸上颱風警報，周一及周二影響最明顯，以強颱的強度影響台灣。今天上午還可看到陽光，今天下午到晚上隨颱風接近，東半部及基隆、北海岸逐漸轉雨。

氣象署持續針對台灣東南部海面(含蘭嶼、綠島)及巴士海峽發布海上風警報，上午11時颱風中心位置在鵝鑾鼻的東南東方約700公里之處，以每小時16轉21公里速度，向西北西轉西進行，對台灣東南部海面及巴士海峽將構成威脅。

伍婉華指出，樺加沙周一及周二影響最明顯。隨颱風外圍逐漸接近，今天下午到晚上，基隆北海岸、東北部及花蓮逐漸轉雨、桃園以北及台東也有零星短暫陣雨，中南部有午後雷陣雨；周一到周二受颱風影響最明顯，東半部地區及基降北海岸、屏東及各地山區會出現局部大雨或豪雨，尤其花東及宜蘭山區、屏東山區、高雄山區會有豪雨以上等級的降雨。周三白天颱風離開，花東仍有不小的降雨。

氣象署也在臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」貼出一圖指出，颱風暴風圈正接近巴士海峽及台灣東南方近海󠀠。颱風在大季風低壓區中發展，外圍環流廣，隨颱風接近，將使沿海與離島出現強風。雨勢周一(22日)至周三(24日)清晨最顯著󠀠。風勢：嘉義以北、東半部(含蘭嶼綠島)、澎金馬、高屏沿海，周一(22日)至周二(23日)先後風起󠀠，呼籲民眾趕緊做防颱準備。

󠀠

商品推薦