樺加沙逼近玉山保護區禁入園 合歡山奧萬大仍營運

氣象署發布樺加沙海上颱風警報，玉山國家公園管理處表示，21日上午8時30分起，全面禁止生態保護區入園，核發入園許可證失效；合歡山、奧萬大國家森林遊樂區目前正常營運。

交通部中央氣象署今天上午發布樺加沙海上颱風警報。玉山國家公園管理處表示，颱風警報發布，公告禁止入園期間，原已核發入園許可證，依相關規定於此期間失效，颱風後欲再進入生態保護區須重新申請，颱風警報解除後視災害復原情形，另行公告恢復入園日期。

根據玉管處今天上午11時入園登山人數統計資料，105隊、315人申請入園，經勸阻未上山1隊共1人、已下山28隊共72人、山區安全住宿35隊共124人、就地避難0人、下山中有29隊共83人、入園未聯絡上12隊共35人。

農業部林業及自然保育署南投分署上午表示，依氣象署最新預報，所轄奧萬大、合歡山國家森林遊樂區、自然步道、天池山莊尚未列入警戒範圍，目前正常營運，持續關注颱風消息，若列入颱風警戒範圍或預測累積雨量超過警戒值，將立即啟動預警休園及步道封閉。

國立台灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處溪頭自然教育園區截至今天中午，尚未公告是否因颱風樺加沙暫時休園訊息，上午累計5044人入園；國軍退除役官兵輔導委員會清境農場今天維持營業，清境農場中午表示，因應颱風接近，明天下午2時起預警封園。

