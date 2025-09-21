強颱樺加沙進逼 勞動部：勞工若需出勤 雇主須負通勤協助責任

快訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
勞動部提醒，勞工在縣市首長宣布停班停課後，依規定可不出勤，且雇主不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理。如需勞工出勤，雇主應提供通勤協助。圖／勞動部提供

颱風樺加沙今上午11時轉為強颱，其強度暫居今年風王！勞動部今提醒，勞工在縣市首長宣布停班停課後，為保障生命安全，依規定可不出勤，且雇主不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理。如確需要勞工出勤，雇主應提供勞工通勤協助，如勞工依原定上、下班通勤方式有困難，而有搭乘計程車之必要時，雇主應支付相關費用。

勞動條件及就業平等司司長黃琦雅今表示，天災發生時，雇主非必要不應要求勞工上班，過去曾有發生勞工於颱風天上班途中遭路樹壓傷，勞雇雙方為職災補償及賠償費用發生勞資爭議，需透過勞資爭議調解及訴訟解決。雇主為了營業需求而請勞工出勤時，勞工為自身安全改搭計程車所需額外負擔的交通費用，應由雇主協助，不該勞工自己負擔，也是降低勞工可能發生職災風險的必須作為。

黃琦雅指出，勞工在縣市首長宣布停班停課後，依要點規定可不出勤，且雇主不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，也不得強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利處分。但雇主因業務性質需要，經勞工同意而出勤時，雇主應提供通勤協助，且要求雇主應事先在勞動契約、團體協約或工作規則中，明確讓勞工知悉雇主所提供通勤協助的內容。

勞動部也提出6大提醒，包含雇主應依職業安全衛生設施規則第286條之2及「颱風天外勤安全指引」規定，備妥救生衣、安全帽、通訊設備及必要交通工具，確保勞工能安全執行工作。

第二，鄰近河川、水域或土石流易發區的工作，必須設置即時通報與撤離機制，並建立完整救援程序。第三，營造工地與廣告設施則應檢查施工架及圍籬是否穩固，避免因支撐基座下沉、繫牆桿鬆脫或帆布受風而造成倒塌，位於交通要道或捷運周邊的工地更需確保高處物料牢固固定。

第四，塔吊作業，雇主應加強塔柱固定，並停妥吊鉤及伸臂，當風速超過每秒16公尺時，必須全面停止使用。第五，外送服務業者則應提供必要的安全防護措施，並確認已投保相關保險，在地方政府宣布停止上班期間，不得強迫外送員冒險出勤。第六，颱風過後的河岸清理、道路修復、橋梁拆除及房屋修繕等均屬高風險作業，雇主應妥善防範溺水、墜落、倒塌、缺氧、中毒及漏電等危害。

