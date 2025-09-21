「樺加沙」來勢洶洶 退輔會：武陵等高山農場明起休園

中央氣象署發布樺加沙颱風海上颱風警報，示警可能轉為強烈颱風。退輔會今天表示，預判所屬武陵、福壽山、清境等三座高山農場所在地將有致災性降雨，為確保遊客與員工的安全，宣佈自9月22日下午14時起全面休園，暫停對外開放，並視天候狀況重新開園營業。

退輔會說，各農場已主動聯繫已預訂住宿及活動的遊客，建議其暫緩上山行程，以確保安全。如有需要取消或延期預約的遊客，農場將提供相應協助，並歡迎遊客主動聯繫農場確認最新安排。各農場將全力配合政府防災與救災工作，必要時提供避難空間及基本生活物資，確保所有旅客、員工及周邊居民的安全。農場也將與當地社區及鄰近地區協作，共同度過颱風災害。

