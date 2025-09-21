快訊

強颱樺加沙來襲！台東12支海景第一排「鏡頭君」直播嚴陣以待

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
「樺加沙」颱風來勢洶洶，中央氣象署已發布海上颱風警報，首當其衝的台東縣，12支海景第一排即時影像已進入戰備狀態。記者尤聰光／攝影
「樺加沙」颱風來勢洶洶，中央氣象署已發布海上颱風警報，首當其衝的台東縣嚴陣以待，而每到颱風來襲，不少民眾會透過線上24小時即時影像，緊盯海景第一排，隨時監看風浪。12支海景第一排即時影像已進入戰備狀態。網友上線為鏡頭君加油打氣。

台東縣政府與交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處共有12支24小時觀光景點即時影像系統，可以直接線上透過鏡頭看到海景第一排即時現況，鏡頭分布在加路蘭、金樽、都歷、三仙台、杉原灣、富山、富岡、華源、綠島柴口、朝日溫泉帆船鼻、金崙大橋及多良車站。

隨著颱風樺加沙逐漸接近台灣東部海面，首當其衝的台東風浪也會開始變大，不少網友上線打開東部海岸即時影像，就是感受海景第一排的狂風大浪，更多網友是來關心鏡頭君，紛紛留言加油打氣，要他們撐住、平安、好好堅守崗位不忘注意安全喔。

縣府及東管處均表示，24小時即時影像目前電力網路穩定，且鏡頭也都加強支撐防護，可以經得起這次樺加沙颱風考驗，請大家放心。

網路上爆紅的三仙台「鏡頭君」，歷經多次颱風襲擊，仍屹立不搖提供線上直播服務。記者尤聰光／攝影
台東縣政府與交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處共有12支24小時觀光景點即時影像系統，可以直接線上透過鏡頭看到海景第一排即時現況。記者尤聰光／攝影
