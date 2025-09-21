轉為強颱！樺加沙結構完整「還有增強空間」 暫居2025年風王
氣象署今天說，颱風樺加沙上午11時轉為強颱，暴風半徑達300公里，結構完整仍有增強空間，暫居今年最強；前一個暴風半徑逾300公里影響台灣的強颱，要回溯2024年10月的康芮。
交通部中央氣象署今天上午持續發布颱風樺加沙海上颱風警報，上午11時的中心位置在北緯18.3度，東經126.4度，即在鵝鑾鼻的東南東方約700公里處，以每小時16轉21公里速度，向西北西轉西進行；中心氣壓915百帕，近中心最大風速每秒53公尺，七級風平均暴風半徑300公里，十級風平均暴風半徑120公里。
根據氣象署資料，目前除了樺加沙，西北太平洋上也有另一個強颱浣熊，約在台北東北東方3110公里處。
氣象署表示，最近一次西北太平洋同時有兩個強颱為2015年8月20日，分別為第15號颱風天鵝及第16號颱風閃電。
氣象署簡任技正伍婉華告訴中央社記者，颱風樺加沙強度、暴風半徑仍有發展空間，不排除中心風速有機會達每秒58公尺；目前已強於海面上另一個強颱浣熊，暫居今年最強颱風。
根據氣象署資料，最近一個影響台灣、近中心最大風速達每秒55公尺及七級風平均暴風半徑達300公里的颱風，是2022年9月的颱風軒嵐諾；2024年10月的颱風康芮，中心風速約每秒53公尺，強度稍低，但暴風半徑更廣，達320公里。
另外、根據資料，2024年颱風山陀兒雖然中心最大風速達每秒55公尺，但暴風半徑較小，約220公里；2021年燦樹颱風中心最大風速達每秒58公尺，但暴風半徑更小，僅200公里。
▪️樺加沙增強逼近有颱風假？吳聖宇：3縣市恐列陸上警戒範圍
▪️樺加沙增為強颱...最新路徑曝光！ 氣象署：暴風半徑擴大
▪️颱風假？北市估樺加沙陸警機率 外圍環流風雨最大時間曝
▪️颱風樺加沙今增為強颱！氣象署：「這2天」影響最明顯
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言