轉為強颱！樺加沙結構完整「還有增強空間」 暫居2025年風王

氣象署今天說，颱風樺加沙上午11時轉為強颱，暴風半徑達300公里，結構完整仍有增強空間，暫居今年最強；前一個暴風半徑逾300公里影響台灣的強颱，要回溯2024年10月的康芮。

交通部中央氣象署今天上午持續發布颱風樺加沙海上颱風警報，上午11時的中心位置在北緯18.3度，東經126.4度，即在鵝鑾鼻的東南東方約700公里處，以每小時16轉21公里速度，向西北西轉西進行；中心氣壓915百帕，近中心最大風速每秒53公尺，七級風平均暴風半徑300公里，十級風平均暴風半徑120公里。

根據氣象署資料，目前除了樺加沙，西北太平洋上也有另一個強颱浣熊，約在台北東北東方3110公里處。

氣象署表示，最近一次西北太平洋同時有兩個強颱為2015年8月20日，分別為第15號颱風天鵝及第16號颱風閃電。

氣象署簡任技正伍婉華告訴中央社記者，颱風樺加沙強度、暴風半徑仍有發展空間，不排除中心風速有機會達每秒58公尺；目前已強於海面上另一個強颱浣熊，暫居今年最強颱風。

根據氣象署資料，最近一個影響台灣、近中心最大風速達每秒55公尺及七級風平均暴風半徑達300公里的颱風，是2022年9月的颱風軒嵐諾；2024年10月的颱風康芮，中心風速約每秒53公尺，強度稍低，但暴風半徑更廣，達320公里。

另外、根據資料，2024年颱風山陀兒雖然中心最大風速達每秒55公尺，但暴風半徑較小，約220公里；2021年燦樹颱風中心最大風速達每秒58公尺，但暴風半徑更小，僅200公里。

