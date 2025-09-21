影／中颱樺加沙逼近 高雄FOCASA馬戲藝術節提前降棚防颱

快訊

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
FOCASA馬戲藝術節團長林智偉說明防颱計畫。記者郭韋綺／翻攝
FOCASA馬戲藝術節團長林智偉說明防颱計畫。記者郭韋綺／翻攝

中度颱風樺加沙已發布海上颱風警報，首當其衝的台灣東、南部嚴陣以待。將於10月登場的高雄 FOCASA馬戲藝術節，活動未開幕，2天前預先啟動防颱計畫，主辦單位表示，3頂巨型馬戲帳篷正展開降棚與加固工程，預計今天下午6點前全面完成，確保現場安全無虞。

「颱風還沒進來，我們就已經開始做準備」FOCASA馬戲藝術節團長林智偉指出，防颱規畫是安全管理一環，更攸關國際藝術節是否能順利舉辦。此次防颱計畫啟動時機以「風力達7級以上即需降棚」為基準，在颱風逼近前，就已提前完成降棚與加固，3頂帳篷皆已依序降棚固定，並採取主繩double加固及增設900公斤配重塊等措施，增強穩定性。

林智偉表示，這次防颱工程估計需48小時，於9月19日就啟動防颱計畫，包括防護繩加強、十字固定系統，以及吊卡車、堆高機與高空作業車等，作業流程均依大型戶外帳篷安全標準規範，確保能承受強風豪雨考驗，並可於風雨過後72小時內迅速復原，將帳篷逐步重新搭建。

馬戲團帳篷受颱風威脅，也引發網友熱議「帳篷還沒搭好就先拆」、「這是馬戲的一部分嗎」、「裝了又拆，拆了又裝，工作人員要發瘋了」、「原來這就是小丑」。對此，主辦單位回應，防颱是必要工序，市民與觀眾的安全才是首要考量。

FOCASA馬戲藝術節10月3日登場，今年選址高雄展覽館輕軌站旁大草地，3頂巨型帳篷將帶來逾百場國際馬戲演出。主辦單位重申，防颱作業不會影響既定時程，如期舉行，力求觀眾與市民在安全無虞環境享受世界級表演。

颱風 樺加沙颱風

