快訊

桃機黃牛拒檢乘客遭甩出車外 香港女：以為就這樣死在台北

柯文哲遭羈押疑染HPV 醫揭「公廁傳染菜花」真相：傳言引恐慌

樺加沙颱風逐漸進逼台灣 東琉線23、24日停駛

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
樺加沙颱風逐漸進逼台灣，往返東港、琉球的東琉線船班，各航運公司均指出，受颱風外圍環流影響，23、24日全日停駛，22日請民眾注意各船公司末班船時間。圖／報系資料照
樺加沙颱風逐漸進逼台灣，往返東港、琉球的東琉線船班，各航運公司均指出，受颱風外圍環流影響，23、24日全日停駛，22日請民眾注意各船公司末班船時間。圖／報系資料照

樺加沙颱風逐漸進逼台灣，往返東港、琉球的東琉線船班，各航運公司均指出，受颱風外圍環流影響，23、24日全日停駛，22日請民眾注意各船公司末班船的時間。

東琉線交通客船聯營處指出，考量交通船航行，9月22日東港末班船15時，琉球末班船為16時。16時30分琉球到鹽埔則是停航。

大福航運指出，9月22日部分，鹽埔往小琉球9時半，末班10時50分。小琉球往鹽埔10時10分，末班則是11時30分。

泰富航運指出，9月22日東港末班15時30分，小琉球末班16時10分；藍白航運，9月22日東港末班船15時20分，小琉球末班船為16時。

交旅處指出，往返東港琉球的船班，9月23、24日全日停航，9月25日則視海況再行公告。

颱風 樺加沙颱風

延伸閱讀

颱風樺加沙逼近！蘇花大清水隧道鋼板破損 公路局急修補

林業屏東分署所轄場域22日休園 小琉球23日起停航

颱風樺加沙逼近 高雄農改場提醒農友做好6項防災準備

樺加沙颱風影響 台東分署轄管森林育樂場、林道明上午8點起封閉

相關新聞

樺加沙增為強颱...最新路徑曝光！ 氣象署：暴風半徑擴大

中央氣象署預報中心簡任技正伍婉華上午指出，颱風樺加沙上午11時增為強颱，七級風暴風半徑從280公里擴展到300公里，預估今天傍晚...

颱風假？北市估樺加沙陸警機率 外圍環流風雨最大時間曝

樺加沙颱風進逼，北市災防辦公室表示，預估陸警範圍不會納入北市，但評估21至22日受外圍環流接近，台北市區陣風可達7至8級...

樺加沙增強逼近有颱風假？吳聖宇：3縣市恐列陸上警戒範圍

中央氣象署上午指出，中颱風樺加沙今將增為強颱，上午已發海警，預估傍晚到晚間發陸警。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉...

颱風樺加沙今增為強颱！氣象署估傍晚發陸警 「這2天」影響最明顯

中央氣象署上午8時30分針對中度颱風樺加沙發布海上颱風警報，氣象署預報中心簡任技正伍婉華上午指出，樺加沙今天會增為強颱，...

氣象署8：30發布颱風樺加沙海警！「首波警戒範圍」出爐

中央氣象署上午8時30分針對中度颱風樺加沙發布海上颱風警報，樺加沙上午8時的中心位置在北緯17.9度，東經126.9度，...

強颱樺加沙進逼 勞動部：勞工若需出勤 雇主須負通勤協助責任

颱風樺加沙今上午11時轉為強颱，其強度暫居今年風王！勞動部今提醒，勞工在縣市首長宣布停班停課後，為保障生命安全，依規定可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。