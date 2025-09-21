樺加沙颱風逐漸進逼台灣 東琉線23、24日停駛
樺加沙颱風逐漸進逼台灣，往返東港、琉球的東琉線船班，各航運公司均指出，受颱風外圍環流影響，23、24日全日停駛，22日請民眾注意各船公司末班船的時間。
東琉線交通客船聯營處指出，考量交通船航行，9月22日東港末班船15時，琉球末班船為16時。16時30分琉球到鹽埔則是停航。
大福航運指出，9月22日部分，鹽埔往小琉球9時半，末班10時50分。小琉球往鹽埔10時10分，末班則是11時30分。
泰富航運指出，9月22日東港末班15時30分，小琉球末班16時10分；藍白航運，9月22日東港末班船15時20分，小琉球末班船為16時。
交旅處指出，往返東港琉球的船班，9月23、24日全日停航，9月25日則視海況再行公告。
