樺加沙升為強颱！玉山園區今封園 急撤315名山友

樺加沙颱風逼近台灣，氣象署今上午8時許發布海警，玉山國家公園管理處同時宣布全面禁止入園，呼籲民眾暫停登山活動勿再入山，並緊急通知園區內315名山友下撤，若為長程路線無法及時下山應盡速到山屋避災，將待颱風遠離再下山。

玉山國家公園管理處指出，中央氣象署已發布樺加沙海上颱風警報，該處也於今天公告今上午8時30分全面禁止入園活動，原已核發的入園許可證依規失效，待颱風警報解除，視災害復原情形，另公告恢復入園時間，並開放重新申請入園。

而此次颱風來襲，玉山園區共有105隊315人登山，目前管理人員已展開勸導下撤行動，緊急通知山友趁颱風登陸前盡速從鄰近登山口下山；若因長程路線距離登山口較遠，評估須滯留山區，也應盡速至最近的山屋避災，待颱風遠離再下山。

玉管處也提醒，山區步道常因豪雨導致崩塌或路基流失，山友規畫登山活動時，務必密切注意天氣資訊，滾動評估行程並預留撤退空間，避免遭遇極端天候受困山區，尤其是長程縱走隊伍，以免颱風來襲期間在山上受困。 玉山示意圖。圖／玉山國家公園提供 登玉山示意圖。圖／本報資料照

商品推薦