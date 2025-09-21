樺加沙升為強颱！玉山園區今封園 急撤315名山友
樺加沙颱風逼近台灣，氣象署今上午8時許發布海警，玉山國家公園管理處同時宣布全面禁止入園，呼籲民眾暫停登山活動勿再入山，並緊急通知園區內315名山友下撤，若為長程路線無法及時下山應盡速到山屋避災，將待颱風遠離再下山。
玉山國家公園管理處指出，中央氣象署已發布樺加沙海上颱風警報，該處也於今天公告今上午8時30分全面禁止入園活動，原已核發的入園許可證依規失效，待颱風警報解除，視災害復原情形，另公告恢復入園時間，並開放重新申請入園。
而此次颱風來襲，玉山園區共有105隊315人登山，目前管理人員已展開勸導下撤行動，緊急通知山友趁颱風登陸前盡速從鄰近登山口下山；若因長程路線距離登山口較遠，評估須滯留山區，也應盡速至最近的山屋避災，待颱風遠離再下山。
玉管處也提醒，山區步道常因豪雨導致崩塌或路基流失，山友規畫登山活動時，務必密切注意天氣資訊，滾動評估行程並預留撤退空間，避免遭遇極端天候受困山區，尤其是長程縱走隊伍，以免颱風來襲期間在山上受困。
颱風最新動態
▪️樺加沙增強逼近有颱風假？吳聖宇：3縣市恐列陸上警戒範圍
▪️樺加沙增為強颱...最新路徑曝光！ 氣象署：暴風半徑擴大
▪️颱風假？北市估樺加沙陸警機率 外圍環流風雨最大時間曝
▪️颱風樺加沙今增為強颱！氣象署：「這2天」影響最明顯
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言