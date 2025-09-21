樺加沙升為強颱！玉山園區今封園 急撤315名山友

快訊

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
樺加沙颱風逼近台灣，氣象署今上午8時許發布海警，玉山國家公園管理處同時宣布全面禁止入園，呼籲民眾暫停登山活動勿再入山。圖／玉管處提供
樺加沙颱風逼近台灣，氣象署今上午8時許發布海警，玉山國家公園管理處同時宣布全面禁止入園，呼籲民眾暫停登山活動勿再入山。圖／玉管處提供

樺加沙颱風逼近台灣，氣象署今上午8時許發布海警，玉山國家公園管理處同時宣布全面禁止入園，呼籲民眾暫停登山活動勿再入山，並緊急通知園區內315名山友下撤，若為長程路線無法及時下山應盡速到山屋避災，將待颱風遠離再下山。

玉山國家公園管理處指出，中央氣象署已發布樺加沙海上颱風警報，該處也於今天公告今上午8時30分全面禁止入園活動，原已核發的入園許可證依規失效，待颱風警報解除，視災害復原情形，另公告恢復入園時間，並開放重新申請入園。

而此次颱風來襲，玉山園區共有105隊315人登山，目前管理人員已展開勸導下撤行動，緊急通知山友趁颱風登陸前盡速從鄰近登山口下山；若因長程路線距離登山口較遠，評估須滯留山區，也應盡速至最近的山屋避災，待颱風遠離再下山。

玉管處也提醒，山區步道常因豪雨導致崩塌或路基流失，山友規畫登山活動時，務必密切注意天氣資訊，滾動評估行程並預留撤退空間，避免遭遇極端天候受困山區，尤其是長程縱走隊伍，以免颱風來襲期間在山上受困。

玉山示意圖。圖／玉山國家公園提供
玉山示意圖。圖／玉山國家公園提供
登玉山示意圖。圖／本報資料照
登玉山示意圖。圖／本報資料照

玉山 颱風 樺加沙颱風

相關新聞

樺加沙增為強颱...最新路徑曝光！ 氣象署：暴風半徑擴大

中央氣象署預報中心簡任技正伍婉華上午指出，颱風樺加沙上午11時增為強颱，七級風暴風半徑從280公里擴展到300公里，預估今天傍晚...

颱風假？北市估樺加沙陸警機率 外圍環流風雨最大時間曝

樺加沙颱風進逼，北市災防辦公室表示，預估陸警範圍不會納入北市，但評估21至22日受外圍環流接近，台北市區陣風可達7至8級...

樺加沙增強逼近有颱風假？吳聖宇：3縣市恐列陸上警戒範圍

中央氣象署上午指出，中颱風樺加沙今將增為強颱，上午已發海警，預估傍晚到晚間發陸警。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉...

颱風樺加沙今增為強颱！氣象署估傍晚發陸警 「這2天」影響最明顯

中央氣象署上午8時30分針對中度颱風樺加沙發布海上颱風警報，氣象署預報中心簡任技正伍婉華上午指出，樺加沙今天會增為強颱，...

氣象署8：30發布颱風樺加沙海警！「首波警戒範圍」出爐

中央氣象署上午8時30分針對中度颱風樺加沙發布海上颱風警報，樺加沙上午8時的中心位置在北緯17.9度，東經126.9度，...

強颱樺加沙進逼 勞動部：勞工若需出勤 雇主須負通勤協助責任

颱風樺加沙今上午11時轉為強颱，其強度暫居今年風王！勞動部今提醒，勞工在縣市首長宣布停班停課後，為保障生命安全，依規定可...

