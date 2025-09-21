聽新聞
0:00 / 0:00
強颱樺加沙來襲 花蓮森林遊樂區、步道22日起全面封閉
颱風樺加沙持續靠近，氣象署今天發布海上颱風警報，為維護民眾安全，林保署花蓮分署轄管的林田山園區、大農大富平森、佐倉步道等，自明（22日）上午8時起預警性休園、休館及封閉，將再視情況開放。
林業及自然保育署花蓮分署指出，颱風樺加沙將來襲，為維護民眾安全，轄管森林育樂場域自22日上午8時起預警性休園、休館及封閉，包括池南國家森林遊樂區、富源國家森林遊樂區、林田山林業文化園區、大農大富平地森林園區、瑞穗生態教育館。
另針對轄內各自然步道佐倉步道、撒固兒步道、能高越嶺道東段、鯉魚山步道、月眉山步道、虎頭山步道、富源國家森林遊樂區步道群、安通越嶺道東段、八通關越道路鹿鳴吊橋段等都封閉。
林保署花蓮分署表示，將視天候狀況影響，確認各育樂場域安全無虞後，另行公布開放時間。提醒民眾隨時關注中央氣象署資訊，颱風期間儘量減少戶外活動，勿前往山區步道，以維安全。相關訊息可上「台灣山林悠遊網」查詢。
農曆七月特輯
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言