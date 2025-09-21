快訊

強颱樺加沙來襲 花蓮森林遊樂區、步道22日起全面封閉

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
颱風樺加沙海警發布，林業署花蓮分署林田山園區明天預警性休園。圖／林保署花蓮分署提供
颱風樺加沙海警發布，林業署花蓮分署林田山園區明天預警性休園。圖／林保署花蓮分署提供

颱風樺加沙持續靠近，氣象署今天發布海上颱風警報，為維護民眾安全，林保署花蓮分署轄管的林田山園區、大農大富平森、佐倉步道等，自明（22日）上午8時起預警性休園、休館及封閉，將再視情況開放。

林業及自然保育署花蓮分署指出，颱風樺加沙將來襲，為維護民眾安全，轄管森林育樂場域自22日上午8時起預警性休園、休館及封閉，包括池南國家森林遊樂區、富源國家森林遊樂區、林田山林業文化園區、大農大富平地森林園區、瑞穗生態教育館。

另針對轄內各自然步道佐倉步道、撒固兒步道、能高越嶺道東段、鯉魚山步道、月眉山步道、虎頭山步道、富源國家森林遊樂區步道群、安通越嶺道東段、八通關越道路鹿鳴吊橋段等都封閉。

林保署花蓮分署表示，將視天候狀況影響，確認各育樂場域安全無虞後，另行公布開放時間。提醒民眾隨時關注中央氣象署資訊，颱風期間儘量減少戶外活動，勿前往山區步道，以維安全。相關訊息可上「台灣山林悠遊網」查詢。

颱風樺加沙海警發布，花蓮佐倉步道明天上午8時封閉。圖／林保署花蓮分署提供
颱風樺加沙海警發布，花蓮佐倉步道明天上午8時封閉。圖／林保署花蓮分署提供
颱風樺加沙持續靠近，花蓮大農大富平地森林園區明天休園。本報資料照片
颱風樺加沙持續靠近，花蓮大農大富平地森林園區明天休園。本報資料照片

颱風 樺加沙颱風

